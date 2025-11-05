Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Izvor:
Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je da će biti nastavljen razvoj ove ustanove i istakao da je siguran da bi prvi rektor Dragomir Malić bio ponosan na ostvarene rezultate u proteklih pola vijeka.
Gajanin kaže da Univerzitet od 1975. godine, kada je osnovan, raste i po broju fakulteta i studenata i poručuje da će razvoj biti nastavljen baš onako kako je to zamislio profesor Malić.
"Vjerovao je da Banjaluka zaslužuje Univerzitet i da će iz dana u dan rasti. To se i desilo", rekao je Gajanin, nakon otkrivanja biste Malića.
On je naveo da Univerzitet u sastavu sada ima 18 članica dok je u početku bilo svega pet, te da je do danas uručen više od 50.000 diploma.
"Moram da kažem da je više od 3.000 naših studenata dobilo diplomu magistra i mastera. Više od 900 njih je doktoriralo na našem univerzitetu", istakao je Gajanin.
Bista Dragomira Malića, koju su otkrili ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan, Gajanin i član porodice Stevo Malić postavljena je ispred zgrade Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.
Dragomir Malić je rođen 28. oktobra 1913. godine u Oštroj Luci, kod Sanskog Mosta. Gimnaziju je završio 1936. godine u Banjaluci. Diplomske studije završio je 1941. na Mašinsko-elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Visokoj tehničkoj školi u Beču 1949. godine.
Prije nego što je 1975. godine izabran za prvog rektora Univerziteta u Banjaluci, preko tri decenije proveo je podižući nove stručnjake i reorganizujući visokoškolske institucije u Beogradu, Sarajevu, Nišu, Prištini i Banjaluci.
Funkciju rektora banjalučkog Univerziteta obavljao je do svoje smrti, 8. juna 1979. godine.
