Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

05.11.2025

12:43

Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Jasmin Habul, zamjenik starješine Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, prisjetio se da u 30 godina karijere vatrogasca, nije imao teži zadatak od sinoćnjeg, 4. novembra, u Domu penzionera Tuzla.

Vatra je u 20.45 zahvatila sobu na sedmom spratu ustanove za stare i iznemogle osobe, a prema posljednjim podacima poginulo je 11 korisnika Doma.

"Situacija je bila veoma teška, kritična, jer se radi o nepokretnim i slabo pokretnim osobama, a istovremeno se radi evakuacija i gašenje požara. Sprat je bio zahvaćen požarom i bila je velika koncentracija dima", rekao je Habul za Faktor.

Kaže da se nakon dojave sve odvijalo veoma brzo.

"Informaciju o požaru dobili smo u 20.45 i uputili smo prve dvije ekipe. Vidjeli smo da je požar na posljednjem spratu, a ubrzo su pristigle i ostale ekipe. Ukupno je na gašenju bilo šest naših vozila sa 40 vatrogasaca, a priključili su nam se dobrovoljna vatrogasna društva iz Tuzle i Gornje Tuzle sa svojim vozilima", rekao je Habul.

Podršku su im pružili i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, a veliku ulogu u spašavanju imali su pripadnici policije, posebno Jedinica za specijalnu podršku.

"Situacija je bila opasna za štićenike Doma, ali i za spasioce. Vatra se širila dosta brzo, a riječ je o višespratnici, velikom objektu što doprinosi složenosti intervencije. Ovo je sigurno najteža, najkompleksnija situacija u kojoj sam se našao kao vatrogasac. Jedan sličan požar imao sam na početku svoje karijere kada je gorjela Klinika za psihijatriju u Tuzli, ali obzirom na spratnost objekta tada je bilo manje žrtava", prisjetio se Habul.

