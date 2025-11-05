Uhapšen zbog pokušaja podmićivanja policajca u Gradišci

Izvor:
Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su lice iz ovog grada čiji su inicijali N.H. zbog sumnje da je pokušalo da podmiti policijskog službenika.
Ovo lice se sumnjiči da je u mjestu Čatrnja u Gradišci nudilo novac policijskom službeniku kako bi odustao od obavljanja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja.
Nako toga, lice N.H. je uhapšeno, a novčanica mu je oduzeta.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naredio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu davanje mita.
