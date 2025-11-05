Bivši i sadašnji partneri se tukli, žena pala sa terase i poginula

U beogradskom naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mjestu.

Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.

Riječ je o muškarcima od 52 i 54 godine.

Hitna pomoć je samo konstatovala smrt, prenosi Kurir.

Pad sa terase se dogodio u Ulici Pita Maravića.