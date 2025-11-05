Logo

Bivši i sadašnji partneri se tukli, žena pala sa terase i poginula

Izvor:

Kurir

05.11.2025

09:31

Komentari:

0
Бивши и садашњи партнери се тукли, жена пала са терасе и погинула
Foto: Pixabay

U beogradskom naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mjestu.

Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.

Riječ je o muškarcima od 52 i 54 godine.

Hitna pomoć je samo konstatovala smrt, prenosi Kurir.

Pad sa terase se dogodio u Ulici Pita Maravića.

Podijeli:

Tagovi:

Svađa

porodično nasilje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Tužilaštvo sprovodi uviđaj u Domu penzionera u Tuzli

4 h

0
Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Hronika

Raste broj žrtava u Tuzli, broj prešao 10

5 h

2
Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Hronika

Oglasio se Dom penzionera: Požar izbio na sedmom spratu

5 h

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Hronika

Štićenica Doma emotivno: Na spratovima gd‌je je izbio požar su nepokretne osobe, čula sam kako nešto puca

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner