Raste broj žrtava u Tuzli, broj prešao 10

Izvor:

Kliks

05.11.2025

08:07

Foto: Anadolija

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli sinoć je zahvatio veći požar, a prema posljednjim informacijama koje je za Kliks potvrdio gradonačelnik Zijad Lugavić, 11 osoba je smrtno stradalo, dok je 35 zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Prema informacijama kojima raspolaže Kliks, u požaru su smrtno stradali štićenici doma koji su se nalazili na sedmom spratu zgrade. Riječ je o nepokretnim osobama, sa prilično narušenim zdravstvenim stanjem.

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Lugavić je rekao da se među povrijeđenim koji su zatražili ljekarsku pomoć nalaze štićenici i zaposlenici doma, zatim policijski službenici, vatrogasci te medicinski tehničari. S druge strane, prema nezvaničnim informacijama kojima Klix.ba raspolaže, troje povrijeđenih je u kritičnom stanju.

"U osam sati će biti održan vanredni kolegij Gradskog savjeta Tuzle, a nakon njega će biti i kolegij gradonačelnika te civilne zaštite. Tim prilikama ćemo planirati aktivnosti koje ćemo poduzeti, ali nakon što istražni organi završe svoj dio posla", kazao je Lugavić za Kliks.

Зденко Ћосић

BiH

Ćosić: Konaković određuje koji će Srbin biti pregovarač sa EU

Inače, zgradu Doma penzionera jutros osiguravaju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je ranije rečeno, štićenici se nalaze na osiguranim spratovima zgrade, odnosno u apartmanima koje nije zahvatio požar.

