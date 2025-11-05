Logo

Teška nesreća: Pao avion, ima mrtvih, objavljeni jezivi snimci

Izvor:

Agencije

05.11.2025

07:28

Foto: Tanjug / AP

Sedam je ljudi poginulo kada se teretni avion UPS-a srušio prilikom polijetanja s aerodroma u Luivilu u Kentakiju, u utorak naveče, rekao je guverner te savezne države.

Najmanje 11 drugih ljudi povrijeđeno je kada je teretni avion eksplodirao pri polasku s međunarodnog aerodroma Luivil Muhamed Ali oko 17:15 po lokalnom vremenu.

Guverner Kentakija Endi Bešir rekao je da su tri člana posade aviona vjerovatno među poginulima, dodajući da "svako ko je vidio slike i video zna koliko je ovaj pad težak".

Zvaničnici su upozorili da su ljudi pretrpjeli "vrlo značajne" povrede u incidentu i da bi broj poginulih mogao porasti.

UPS-ov let 2976 koji je letio za Honolulu na Havajima prevozio je 144.000 litara goriva kada je skliznuo s piste u Luivilu i udario u obližnje zgrade. Eksplozija je zahvatila najmanje dva obližnja preduzeća, uključujući kompaniju za recikliranje nafte.

