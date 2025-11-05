Teška nesreća: Pao avion, ima mrtvih, objavljeni jezivi snimci

Izvor:
05.11.2025
Sedam je ljudi poginulo kada se teretni avion UPS-a srušio prilikom polijetanja s aerodroma u Luivilu u Kentakiju, u utorak naveče, rekao je guverner te savezne države.
Najmanje 11 drugih ljudi povrijeđeno je kada je teretni avion eksplodirao pri polasku s međunarodnog aerodroma Luivil Muhamed Ali oko 17:15 po lokalnom vremenu.
🚨 WATCH: HORRIFYING new video of UPS Flight 2976 crashing in a ball of fire in Louisville tonight
This is absolute nightmare fuel.
The official death count is now four, but is still expected to rise, as people on the ground are unaccounted for.
Guverner Kentakija Endi Bešir rekao je da su tri člana posade aviona vjerovatno među poginulima, dodajući da "svako ko je vidio slike i video zna koliko je ovaj pad težak".
Zvaničnici su upozorili da su ljudi pretrpjeli "vrlo značajne" povrede u incidentu i da bi broj poginulih mogao porasti.
The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude.
UPS-ov let 2976 koji je letio za Honolulu na Havajima prevozio je 144.000 litara goriva kada je skliznuo s piste u Luivilu i udario u obližnje zgrade. Eksplozija je zahvatila najmanje dva obližnja preduzeća, uključujući kompaniju za recikliranje nafte.