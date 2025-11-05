Prvi musliman na čelu Njujorka: Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika

Demokratski kandidat Zohran Mamdani izabran je u utorak, 4. novembra za 111. gradonačelnika Njujorka a, pobijedivši bivšeg guvernera Endrjua Kuoma i republikanskog kandidata Kurtisa Siluoa, te ispisavši istoriju kao prvi muslimanski gradonačelnik grada.

Sadašnji gradonačelnik, Erik Adams, koji se kandidovao za drugi mandat kao nezavisni, odustao je od utrke u septembru.

Osim što je prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka, Mamdani je ujedno i prvi južnoazijski gradonačelnik i najmlađi gradonačelnik u više od vijeka.

Ovaj 34-godišnji demokratski socijalista i član državne skupštine iz Kvinsa obezbijedio je pobjedu sa više od 50 odsto glasova. Kuomo (67) završio je drugi s nešto više od 40 odsto, dok je republikanski kandidat Siluoa dobio nešto više od sedam odsto glasova.

Rođen u Ugandi od indijskih roditelja, Mamdani se s porodicom preselio u Njujork kada je imao sedam godina i postao američki državljanin 2018.

Mamdani je rođen 8. oktobra 1991. u Kampali, kao Zohran Kvame Mamdani. Njegova majka Mira Nejr je poznata rediteljka, a otac Mahmud Mamdani naučnik. Porodica se iz Ugande nakratko preselila u Južnu Afriku kada je Zohran imao pet godina, da bi se dvije godine kasnije nastanili u Njujorku. Odrastanje je opisao kao „privilegovano", ali priznaje da njegovo iskustvo nije bilo tipično za taj grad.

Njegov politički uspon bio je brz. Izabran je u Skupštinu savezne države Njujork 2020. kada je u oktobru 2024. najavio kandidaturu za gradonačelnika, mnogi su smatrali da je nepoznat i da nema šanse da stigne ni blizu nominacije. Na kraju je njegova pobjeda bila ubjedljiva — osvojio je 56,4 odsto glasova.

Mamdani je ljubitelj hip-hopa i sam je nekada nastupao i producirao muziku u tom žanru. Navija za nekoliko sportskih klubova, među njima bejzbol tim Njujork Mets, američko-fudbalski tim Njujork Džajants i londonski Arsenal.

Djelimično zahvaljujući ranijem radu, kada je pomagao siromašnima da izbjegnu prinudno iseljenje, pristupačno stanovanje postalo je okosnica njegove kampanje.

Kada je Mamdani prošle jeseni pokrenuo svoju kampanju za gradonačelnika, bio je relativno nepoznat državni poslanik. Njegova platforma pozivala je na izgradnju pristupačnijih stanova, povećanje minimalne plate na 30 dolara po satu, besplatne autobuse, povećanje poreza za najbogatije stanovnike grada i još mnogo toga.

Utrka je privukla nacionalnu pažnju a političari i stručnjaci iz cijelog spektra uključili su se u raspravu. Predsjednik SAD Donald Tramp uključio se u sukob, nazvavši Mamdanija "radikalnim" i "komunistom".

U ponedjeljak, uoči izbora, Trump je podržao Kuoma za gradonačelnika i rekao da bi, ako Mamdani pobijedi, bilo "vrlo malo vjerovatno" da bi grad primio savezna sredstva "osim minimalno potrebnih".