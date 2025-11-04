Logo

Balkanska zemlja kupuje 18 aviona F-16 za jedan evro

Ф-16 Фајтинг Фалкон
Rumunsko ministarstvo odbrane potpisalo je ugovor s holandskom vladom o kupovini 18 borbenih aviona F-16 Fajting Falkon zajedno s potrebnom opremom, saopštio je rumunski ministar odbrane Jonuc Mušteanu.

Prema njegovim riječima, ovi će se avioni koristiti isključivo u svrhu obuke u Evropskom centru za obuku na avionima F-16 u Feteštiju u Rumuniji.

Centar je već postao regionalni centar za obuku pilota iz država članica NATO i savezničkih zemalja.

Mušteanu je napomenuo da će Rumunija za avione platiti simboličnu cijenu - 1 evro.

"Ovo je pametno ulaganje u obuku, suradnju i budućnost", naglasio je.

Rumunija će iz državnog budžeta pokriti troškove obuke ukrajinskih pilota u Feteštiju. Obuka će se finansirati putem rumunskog ministarstva nacionalne odbrane.

Podsjetimo, 2023. nekoliko je država članica NATO odlučilo da pošalje borbene avione F-16 u Ukrajinu i obuči ukrajinske pilote za njihovo upravljanje.

Kijev nezadovoljan tempom i obimom obuke pilota

Prema "Politiku", Ukrajina je vršila pritisak na evropske zemlje i Sjedinjene Države da ubrzaju napore u obuci pilota za upravljanje avionima F-16, budući da je Kijev bio nezadovoljan tempom i obimom obuke pilota na Zapadu.

U maju ove godine, belgijski ministar odbrane Teo Franken izvestio je da će Belgija isporučiti svoje F-16 Ukrajini ranije nego što je planirano.

Međutim, nedavno je rekao da će Belgija moći da isporuči dodatne borbene avione F-16 Ukrajini u najboljem slučaju sljedeće godine.

Razlog je to što je Belgija tek nedavno primila svoje borbene avione nove generacije F-35. Franken je istakao kako novi borbeni avioni F-35 još uvijek nisu operativni, što bi, po njegovom mišljenju, trebali da postanu za otprilike godinu do godinu i po dana.

Nakon što Belgija postigne operativnu sposobnost, zemlja će moći da preda svoje F-16 Ukrajini.

Rumunija

avioni

