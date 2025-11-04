Trener Igokee za ATV: Nedostajalo nam je fokusa, važno je sačuvati domaći teren

Trener Igokee Nenad Stefanović rekao je za ATV da je njegovom timu protiv Trsta i Ligi šampiona nedostajalo fokusa, i da će se ekipa truditi da to popravi u nastavku sezone.

"Sigurno da ima veze sa njihovim ogromnim kvalitetom koji imaju i ono što nije upitno i Kluž i oni su timovi na papiru, da kažem, bolji od nas, sa možda više talenta. Ali daleko od toga da je to neko opravdanje", rekao je on i dodao:

"Oni jesu šutirali jako dobro, ali opet mislim da smo u prvoj i trećoj četvrtini negdje radili po planu, u smislu da su dali samo po jednu trojku u tim četvrtinama. Negdje je to bilo OK, spustili smo na minus 10 u četvrtoj i ja sam lično mislio da imamo neki momentum da to još spustimo, ali prosto nismo imali dovoljno fokusa".

Košarka Košarkaši Igokee ubjedljivo poraženi u Trstu

Od igrača ne krivi nikoga, i najavljuje da će Igokea da se bori da sačuva domaći teren i ostvari pobjede potrebne za prolaz dalje.

"Ne mogu da kažem da se neko nije borio, to bi bilo glupo. Borili su se svi, ali fokus, timski duh i to nešto nam je dostajalo, tako da ćemo raditi da to bude bolje. Ono što je važno jeste sačuvati domaći teren. Vjerujem u svoj tim i probaćemo da napravimo dvije pobjede i da prođemo dalje", rekao je Stefanović za ATV.