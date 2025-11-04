Košarkaši Igokee ubjedljivo poraženi u Trstu

Tim Nenada Stefanovića nije bio na potrebnom nivou o čemu dovoljno govori broj primljenih poena, pa je propustio priliku da osigura barem plej-in pred posljednja dva kola.

Prva četvrtina pripala je domaćinu koji je bolje otvorio meč i tokom prvih 10 minuta konstantno držao prednost na svojoj strani. Sigurniji šut, agresivna odbrana i veća energija bili su na strani Trsta, ali su Igosi ipak uspjeli da ostanu u kontaktu pa se u drugu četvrtinu ušlo sa rezultatom 23:16 za italijanskog predstavnika.

Gdje su stali u prvoj izabranici Izraela Gonzalesa nastavili su i u drugoj dionici. Vrlo brzo otišli su na dvocifrenu prednost, a najveća razlika iznosila je 17 poena. Potpuno je proradio šut za tri poena, domaći su u trećoj četvrtini ubacili osam trojki, dok su Igosi imali brojne propuste u odbrani. Listu strijelaca na poluvremenu predvodio je Džejmijus Remzi sa 11 poena. Najefikasniji u redovima Igokee bio je Džekvan Luis sa devet poena, a na odmor se otišlo sa rezultatom 56:44 za Trst.

Košarka Igokea gostuje ekipi Trsta

U trećoj četvrtini nastavljeni su veliki problemi Igokee sa defanzivnim skokom. Trst je uspijevao da iskoristi prilike i pred posljednjih 10 minuta imao je 15 poena prednosti (77:62).

Pitanje pobjednika nije dovođeno u razmatranje ni tokom posljednjih 10 minuta, Trst je otišao na preko 20 razlike, a Igokei ne ide na ruku ni to što je domaćin uspio i da nadoknadi zaostatak iz prve utakmice kada su izgubili sa 15 poena razlike u Laktašima.

Remzi je bio najefikasniji pojedinac utakmice sa 26 poena. Igose je predvodio Dragan Milosavljević sa 17 poena.

Nakon četvrtog kola Igokea i Trst imaju po pobjedu i tri poraza na tabeli grupe E, ali je tim Nenada Stefanovića u podređenom položaju zbog lošijeg međusobnog omjera.

Narednu utakmicu u Ligi šampiona Igosi igraju 19. novembra kada u Laktašima gostuje Vircburg. Sljedeći rival Trsta je Galatasaraj.