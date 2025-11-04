Igokea protiv Trsta

Košarkaši Igokee od 20 časova i 30 minuta gostuju Trstu u četvrtom kolu grupne faze FIBA Lige šampiona, a na licu mjesta je i ekipa ATV-a.

U toku je posljednji trening izabranika Nenada Stefanovića pred okršaj sa italijanskim predstavnikom, u koji ulaze sa pobjedom i dva poraza na svom kontu.

“Očekuje nas još jedna važna utakmica koja je vjerovatno i važnija za ekipu Trsta koja hvata posljednji voz za plasman dalje. Eventualnom pobjedom osigurali bismo minimum mjesto u plej-inu . U odnosu na utakmicu protiv Kluža moramo da podignemo intenzitet u odbrani na mnogo viši nivo”, izjavio je Nenad Stefanović.

Najnovije pojačanje KK Igokea Petar Popović u hodu se privikavao na novu sredinu. Kaže da u Igokei ima sve što mu je potrebno, a u Trstu se nada dobroj partiji i trijumfu.

“Sigurno nas očekuje veoma težak izazov. Ekipa Trsta je jako neugodan protivnik, pogotovo na domaćem parketu. Svjesni smo da moramo odigrati na najvišem nivou ukoliko želimo da zabilježimo trijumf”, izjavio je Popović.

Dobroj utakmici nada se i Strahinja Gavrilović.

“Ne možemo da budemo zadovoljni utakmicom koju smo odigrali u Klužu, ali mislim da smo izvukli pouke i da smo spremni za izazov koji je pred nama. Znamo kakvi su ciljevi ove sezone i daćemo sve od sebe da upišemo trijumf”, poručio je Gavrilović.