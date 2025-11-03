Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba

Izvor:
Glas Srpske
03.11.2025
22:27
Komentari:0
Šokantna scena dogodila se minulog vikenda u mađarskoj ligi, kada je 26-godišnji američki košarkaš Džerikol Helems udario navijača u lice nakon utakmice.
Helemsov klub, ZTE, pretrpio je poraz na svom terenu 90:83 od Kometa-Kapošvara, a domaći navijači bili su frustrirani igrom svoje ekipe i nezadovoljstvo su izražavali tokom cijelog drugog poluvremena.
Fudbal
Klub ofarbao grb u crno nakon što je preminuo Mladen Žižović
Nakon posljednjeg zvuka sirene, igrači ZTE prišli su tribinama kako bi se zahvalili navijačima na podršci, ali situacija je kulminirala kada je Amerikanac udario jednog pristalicu Zalaegeršega u lice, piše Glas Srpske.
Redari su ubrzo intervenirali, a 201 cm visokog košarkaša saigrači su otpratili u svlačionicu.
Fudbal
1 d0
Hronika
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Stil
1 d0
Košarka
1 d0
Košarka
2 d0
Košarka
2 d0
Košarka
4 d0
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu