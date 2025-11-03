Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba

Šokantna scena dogodila se minulog vikenda u mađarskoj ligi, kada je 26-godišnji američki košarkaš Džerikol Helems udario navijača u lice nakon utakmice.

Helemsov klub, ZTE, pretrpio je poraz na svom terenu 90:83 od Kometa-Kapošvara, a domaći navijači bili su frustrirani igrom svoje ekipe i nezadovoljstvo su izražavali tokom cijelog drugog poluvremena.

Nakon posljednjeg zvuka sirene, igrači ZTE prišli su tribinama kako bi se zahvalili navijačima na podršci, ali situacija je kulminirala kada je Amerikanac udario jednog pristalicu Zalaegeršega u lice, piše Glas Srpske.

Redari su ubrzo intervenirali, a 201 cm visokog košarkaša saigrači su otpratili u svlačionicu.