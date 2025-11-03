Poznato zašto Vašington nije otputovao sa ekipom

Izvor:
Američki košarkaš Dvejn Vašington nije otputovao sa ekipom na gostovanje Dubaiju u petom kolu ABA lige, što je odmah zabrinulo crno-bijelu javnost.
Strahovalo se da je Vašington novi košarkaš Partizana koji je završio u autu zbog povrede, što se ispostavilo tačnim, ali uz jednu olakšavajuću okolnost.
Kako prenosi "Mocart Sport", bek crno-bijelih se poslije meča protiv Barselone požalio na bol u zadnjoj loži, ali je samo prventivno ostao u Beogradu.
Za očekivati je da bude spreman za povratak u akciju već protiv Olimpijakosa u Evroligi.
Partizan je od ranije ostao bez Karlika Džonsa, kao i Šejka Miltona koji se vraća na raspolaganje Željku Obradoviću.
Partizan i Dubai svoj meč igraju od 17 časova.
