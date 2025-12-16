Dodik: BiH nerealan projekat kojeg se Srbi moraju odreći

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je BiH propala i da nikada neće moći da postoji kao država, te da se Srbi nje moraju odreći jer ih drži u podređenom, poniženom položaju.

On je naglasio da je BiH nerealan projekat, a Dejtonski sporazum oruđe za uništavanje srpske autonomije.

- Mi Srbi smo usred narodnooslobodilačke borbe, oslobodilačke borbe. Borba je političke prirode, ali nas i dalje drže u podređenom, poniženom položaju. Stoga se Srbi danas moraju odreći BiH - naveo je Dodik.

On je dodao da se Dejtonski sporazum danas koristi kao platforma za unitarizaciju BiH i degradaciju Republike Srpske.

Dodik je istakao da ljudi koji podržavaju BiH, podržavaju iluziju.

Ukazao je da su zapadne zemlje učinile sve da degradiraju i Dejtonski sporazum i druge međunarodne sporazume.

- Najveća slabost Dejtonskog sporazuma je to što je omogućio opstanak BiH, zemlje za koju sada možemo reći da je propala i slomljena, nesposobna da se održi uprkos pozivima sa različitih nivoa - rekao je Dodik za TV "Rusija 24".

On je napomenuo da je bio svjedok tog vremena, najključnijeg perioda sprovođenja sporazuma.

- Jasno je da su zapadnjaci učinili sve što su mogli da potkopaju Dejtonski sporazum, baš kao što su to uradili sa Kumanovskim sporazumom u vezi sa Kosovom i sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti UN - rekao je Dodik.

On je povukao paralelu sa Minskim sporazumima, rekavši da su oni sredstvo za obmanjivanje Rusije i jačanje oružja Kijeva.

- Isto se dogodilo i sa Minskim sporazumima, koji su, kako se ispostavilo, bili osmišljeni da zavedu Rusiju i omoguće Ukrajini da se naoruža za odlučujući prodor na istok. Dakle, Dejtonski sporazum, od prvog dana kada je potpisan, potpuno je uništen. Demontaža sporazuma nije prestala ni jednog dana - rekao je Dodik.