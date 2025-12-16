Dodik: Evropi je za sve Putin kriv, potpuno su poludjeli

Evropa je potpuno izgubila razum, optužujući predsjednika Rusije Vladimira Putina za sve probleme, uključujući ekonomske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

''Za sve je Putin kriv, potpuno su poludjeli. Eto na šta su spali. U tim uslovima tragične gubitke trpi Evropa'', rekao je Dodik za rusku televiziju.

Prema njegovim riječima, Evropljani su sami odustali od ruskih energenata zbog čega su prinuđeni da, između ostalog, noću gase ulično osvjetljenje.

Kako je rekao, takva Evropa ništa ne vrijedi i mora da se promijeni.

''Ne vjerujem da je u stanju da se reformiše niti da može da se popravi'', naveo je Dodik.

Moskva je više puta isticala da je Zapad napravio ozbiljnu grešku kada je odustao od ruskih ugljovodonika, zbog čega sada zapadne zemlje moraju da kupuju rusku naftu i gas preko posrednika i po višim cijenama.