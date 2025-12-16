Uhapšena i savjetnica direktora iz Doma penzionera u Tuzli

Izvor:
ATV
16.12.2025
13:28
Komentari:0
Policija je uhapsila bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i njegovu savjetnicu Zinaidu Halilović Razić u okviru istrage požara u ovoj ustanovi u kojem je stradalo 17 korisnika.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da su uhapšena lica iz Tuzle čiji su inicijali inicijali M.B. i Z.R.H. koja će biti predata kantonalnom Tužilaštvu na dalje postupanje.
Istraga kojom rukovodi KT TK je u toku i više informacija će biti saopšteno od strane nadležnog Tužilaštva.
Hronika
Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!
Zanimljivosti
3 d0
Ekonomija
5 d0
Gradovi i opštine
5 d0
BiH
6 d0
Najnovije
Najčitanije
15
36
15
32
15
28
15
25
15
24
Trenutno na programu