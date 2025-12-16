Uhapšena i savjetnica direktora iz Doma penzionera u Tuzli

Policija je uhapsila bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i njegovu savjetnicu Zinaidu Halilović Razić u okviru istrage požara u ovoj ustanovi u kojem je stradalo 17 korisnika.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da su uhapšena lica iz Tuzle čiji su inicijali inicijali M.B. i Z.R.H. koja će biti predata kantonalnom Tužilaštvu na dalje postupanje.

Istraga kojom rukovodi KT TK je u toku i više informacija će biti saopšteno od strane nadležnog Tužilaštva.