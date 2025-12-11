Logo
Viz Er ukinuo jednu od najvažnijih linija iz Tuzle

Izvor:

ATV

11.12.2025

13:38

Komentari:

0
Viz Er u petak, 12. prosinca, otvara svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla, čime pokreće najveće širenje poslovanja u Bosni i Hercegovini dosad.

No, na ovu pozitivnu vijest nadvila se i sjena: Viz Er neće imati liniju za Beč, iako je ona vjerovatno najtraženija među svim destinacijama. Beč je izuzetno važna ruta zbog velikog broja građana BiH koji putuju u Austriju, ali i zbog brojnih konekcija prema ostatku Evrope.

Dodatno iznenađenje donosi informacija da kompanija uvodi letove za Bratislavu, što mnoge putnike ostavlja zbunjenima.

Zašto nema linije za Beč

Viz Er će u prvoj fazi – koja počinje 12. decembra – u Tuzli bazirati prvi avion. Druga faza slijedi u ožujku 2026. godine, kada u Tuzlu stiže i drugi Erbas A321neo, jedan od najštedljivijih i najnaprednijih aviona u floti.

Ipak, linije za Beč neće biti zbog internih odluka same kompanije. Viz Er gasi svoju bazu u glavnom gradu Austrije, što znači prekid brojnih konekcija prema Beču, ne samo iz Tuzle nego i iz drugih gradova u regiji i širom Evrope.

Ova situacija posebno je sporna u slučaju Tuzle, jer je Viz Er dobio subvencije upravo za liniju prema Austriji, piše "Biznisinfo.ba".

Naime, Viz Er otvara bazu na osnovi javnog poziva za subvencije koji je proljetos raspisala Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, a na kojem je kompanija pobijedila. U pozivu je jasno navedeno prema kojim državama avioprevoznik mora uspostaviti letove.

