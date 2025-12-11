Logo
Sramotna presuda: Ustaški pozdrav nije prekršaj

Izvor:

SRNA

11.12.2025

13:17

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Prekršajni sud u Zagrebu presudio je da se u slučaju u kojem je prijavljena žena koja je na ulazna vrata nalijepila papirić sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" ne radi o prekršaju.

Prijava je došla iz zagrebačke policije koja je 24. avgusta 2025. godine utvrdila da je žena na ulazna vrata svog stana nalijepila žuti papirić na kojem je rukom napisala "Za dom spremni", koji simbolizuje zvanični pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

BiH

MUP Srpske: IDDEEA zloupotrijebila podatke građana

Kako je navedeno u prijavi, ona je svojim postupkom remetila javni red i mir stanara zgrade i posjetilaca.

Ispitujući navode iz prijave, Prekršajni sud je utvrdio da djelo koje se osumnjičenoj stavlja na teret po propisu nije prekršaj, prenose hrvatski mediji.

Protiv presude stranke moguća je žalba Visokom prekršajnom sudu Hrvatske.

Tagovi:

ustaški pozdrav

Zagreb

Komentari (0)
