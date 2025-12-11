Požar progutao salu za fizičko u Osnovnoj školi

Sala za fizičko OŠ Dušan Munih u Mostu na Soči, u Sloveniji, oštećena je u požaru koji je izbio sinoć dva sata prije ponoći.

Kako piše 24ur, požar je zahvatio fiskulturnu salu oko 22 časa, a direktorka Mojca Florjančić rekla je da su ih na požar upozorili građani.

"Obavešteni smo bili od jednog mještanina koji je vidio da dim izlazi iz ventilacionih otvora", objasnila je direktorka Florjančič, koja je na mjesto stigla oko ponoći, kada je požar već bio ugašen.

Ona je rekla da su vatrogasci ostali da dežuraju do jutra.

"Vatrogasci su reagovali veoma brzo", naglasila je direktorka i dodala da je vatrenu stihiju gasilo 80 vatrogasaca, te da je požar obuzdan za sat vremena.

Zbog požara i štete koja je pričinjena na objektu, đaci 6. i 9. razreda danas neće imati časove, dok su učenici 7. i 8. razreda otišli da uče u prirodi.

"Roditelji su o tome obavešteni rano jutros. Nastava za razrednu nastavu danas će se odvijati normalno, jer su u drugoj zgradi sa odvojenim grijanjem", rekla je direktorka naglašavajući da će sutra nastavu imati i stariji razredi.

Za sada uzrok požara još nije poznat, okolnosti se još utvrđuju, a izgorjela je cijela krovna konstrukcija fiskulturne sale.

Šteta je ogromna, a tačne procjene biće poznate tokom dana, saopštio je na društvenoj mreži Fejsbuk gradonačelnik Opštine Tolmin Alen Červ, navodeći da su trenutno u toku pregledi forenzičara, policije i drugih nadležnih službi.