Logo
Large banner

Kompanija iz BiH nagradila sve radnike sa po 1.000 KM

Izvor:

ATV

11.12.2025

12:05

Komentari:

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ
Foto: ATV

Bingo Grup, najveća domaća poslovna grupacija, i ove godine je zadržala tradiciju nagrađivanja svojih uposlenika te im je uz platu za novembar isplatila dodatnih 1.000 KM.

Kako su potvrdili iz kompanije, naknada je isplaćena svim zaposlenima sa više od šest mjeseci radnog staža.

Ukupno 9 miliona

"Za ovogodišnju isplatu izdvojeno je 7.808.000 KM, dok obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznose dodatnih 1.200.000 KM, čime je ukupni iznos koji je Bingo Grup izdvojila nešto više od 9.000.000 KM", naveli su iz kompanije.

илу-кисели купус-11122025

Zdravlje

Izbjegavajte kiseli kupus u širokom luku ako bolujete od ove bolesti

Ovakvi potezi dodatno potvrđuju dugoročnu strategiju Bingo Group, zasnovanu na stabilnom rastu i jasnom vrednovanju uposlenika.

Odgovoran odnos

U vremenu ekonomske neizvjesnosti, kompanija se ponovo ističe kao primjer odgovornog odnosa prema radnoj zajednici.

Bingo je već godinama jedan od najvećih investitora u BiH, sa snažnim uticajem na zapošljavanje i domaću proizvodnju, a kontinuitet ovakvih isplata dodatno učvršćuje njegovu ulogu kao poslodavca koji ostaje fokusiran na ljude, prenosi "Radiosarajevo".

Podijeli:

Tagovi:

Bingo

Radnici

nagrada

Plata

Nagrada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Srbija

Doručak i do 70 KM: Pripremite deblji novčanik ako planirate zimovanje na ovoj planini

2 h

0
Опрез: Повлачи се популарна намирница

Ekonomija

Oprez: Povlači se popularna namirnica

2 h

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Svijet

EK sprovela raciju u sjedištu kompanije Temu u Dablinu, sumnja na subvencije Pekinga

2 h

0
Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Srbija

Prijeteće poruke djeci uznemirile roditelje: Donosim sutra pištolj

2 h

0

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује за викенд?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

2 h

0
У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

Društvo

U Gradišci pronašli 69.600 limenki lažnog Red Bula

2 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

3 h

1
Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Društvo

Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

14

01

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

13

59

Teniser suspendovan na 20 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner