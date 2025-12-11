Kompanija iz BiH nagradila sve radnike sa po 1.000 KM

Bingo Grup, najveća domaća poslovna grupacija, i ove godine je zadržala tradiciju nagrađivanja svojih uposlenika te im je uz platu za novembar isplatila dodatnih 1.000 KM.

Kako su potvrdili iz kompanije, naknada je isplaćena svim zaposlenima sa više od šest mjeseci radnog staža.

Ukupno 9 miliona

"Za ovogodišnju isplatu izdvojeno je 7.808.000 KM, dok obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznose dodatnih 1.200.000 KM, čime je ukupni iznos koji je Bingo Grup izdvojila nešto više od 9.000.000 KM", naveli su iz kompanije.

Ovakvi potezi dodatno potvrđuju dugoročnu strategiju Bingo Group, zasnovanu na stabilnom rastu i jasnom vrednovanju uposlenika.

Odgovoran odnos

U vremenu ekonomske neizvjesnosti, kompanija se ponovo ističe kao primjer odgovornog odnosa prema radnoj zajednici.

Bingo je već godinama jedan od najvećih investitora u BiH, sa snažnim uticajem na zapošljavanje i domaću proizvodnju, a kontinuitet ovakvih isplata dodatno učvršćuje njegovu ulogu kao poslodavca koji ostaje fokusiran na ljude, prenosi "Radiosarajevo".