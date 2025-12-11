Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar, a danas je operisana. Nakon ukazane pomoći ljekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja.

Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek - rekao je izvor.

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

- Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta - pojasni je izvor.

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspješno, a pjevačica će naredne dane provesti pod nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vrijeme.

