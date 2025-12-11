Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Izvor:
Kurir
11.12.2025
22:33
Komentari:0
Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar, a danas je operisana. Nakon ukazane pomoći ljekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja.
Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.
Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.
- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek - rekao je izvor.
On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.
BiH
Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji
- Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta - pojasni je izvor.
Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspješno, a pjevačica će naredne dane provesti pod nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vrijeme.
(kurir)
Društvo
1 h4
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Košarka
1 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
01
22
46
22
44
22
33
Trenutno na programu