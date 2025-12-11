Logo
Large banner

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Izvor:

Kurir

11.12.2025

22:33

Komentari:

0
Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar, a danas je operisana. Nakon ukazane pomoći ljekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja.

Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

- Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, ljekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lijek - rekao je izvor.

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu lijeve koronarne arterije.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji

- Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mjesta - pojasni je izvor.

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspješno, a pjevačica će naredne dane provesti pod nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vrijeme.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Vesna Zmijanac

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Некима у Српској не смета Орић: Аца Лукас заказао наступ на овом мјесту!

Društvo

Nekima u Srpskoj ne smeta Orić: Aca Lukas zakazao nastup na ovom mjestu!

1 h

4
Иранка приморана на дјечји брак избјегла погубљење захваљујући „крвном новцу“

Svijet

Iranka primorana na dječji brak izbjegla pogubljenje zahvaljujući „krvnom novcu“

1 h

0
Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Srbija

Rekonstrukcija nestanka Danke Ilić: Osumnjičeni tvrde da nisu ubili dijete, majka promenila priču?

1 h

0
Дончић на терен изашао у овим патикама

Košarka

Dončić na teren izašao u ovim patikama

1 h

0

Više iz rubrike

Сцена из серије Тврђава

Scena

Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

3 h

0
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Scena

Sofija se pomirila sa Terzom, pa mu postavila ultimatum!

6 h

0
Камерин Мегнес, пјевачица

Scena

Poznata pjevačica (26) poginula u saobraćajnoj nesreći

7 h

0
Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Scena

Milica Dabović otkrila da je operisana, ovo su detalji intervencije

9 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

23

01

Kraljevski dvor: Švedska princeza nije bila zavisna od Epstajna

22

46

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

22

44

Ruska ambasada u Belgiji: EU i NATO se spremaju za veliki sukob sa Rusijom

22

33

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner