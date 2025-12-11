Dončić na teren izašao u ovim patikama

Dok se njegov tim suočava sa neočekivano teškim otporom Sparsa, Dončić izlazi na teren sa dodatnom motivacijom, piše ClutchPoints.

Dončić je prošle nedjelje doživio jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu rođenjem druge ćerke Olivije. Do sada je prije svake utakmice pisao ime svoje prvorođene ćerke Gabrijele na patikama, ali sada, sa novim članom porodice, na njima su se pojavile nove oznake. Ovaj potez pokazuje koliko mu „tatina energija“ znači.

Izbačen iz Sparsa

Lejkersi nisu uspjeli da se plasiraju u finale NBA konferencije. Sparsi su pobjedili sa 132-119. Stefon Kasl je postigao 21 od svojih 30 poena u drugom poluvremenu, a De'Aron Foks je dodao 20 poena.

A new initial on Luka’s sneakers pic.twitter.com/dOiip4QaKk — Dan Woike (@DanWoikeSports) December 11, 2025

Dončić je postigao 35 poena, imao pet skokova i osam asistencija, a Lebron Džejms 19 poena, 15 skokova i osam asistencija za Lejkerse, koji su izgubili tek treću utakmicu u 12 utakmica. Lejkersi su osvojili prvi NBA kup 2023. godine i prošli grupnu fazu neporaženi ove jeseni prije nego što su se suočili sa Sparsima.