Bijela kuća otkrila zašto je Tramp frustriran

Američki predsjednik Donald Tramp i dalje aktivno radi na rješavanju sukoba u Ukrajini, ali više ne želi samo riječi, nego i djela, izjavila je Kerolin Levit, portparol Bijele kuće.

"Predsjednik je izuzetno frustriran obema stranama ovog sukoba i umoran je od sastanaka radi samih sastanaka. Više ne želi razgovore – želi akcije, želi da sukobu dođe kraj", rekla je Levit novinarima.

Ona je dodala da će SAD možda poslati svoje predstavnike u Evropu na sastanak tokom vikenda, ali ako budu smatrale da je moguće da dogovor o miru Ukrajini bude postignut i da je vredan njihovog vremena.

"Još uvijek visi u vazduhu da li vjerujemo da se pravi mir može postići i da se može krenuti napred", navela je ona.

Kako je dodala, specijalni izaslanik Stiven Vitkof i njegov tim "bukvalno sada" nastavljaju da pregovaraju sa obema stranama, kako bi razumjeli da li postoji "realna šansa za potpisivanje mirovnog sporazuma".

"Mi, Sjedinjene Države i Trampova administracija, i dalje veoma naporno radimo na okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine", rekla je Levit novinarima.

Kako dodaje, administracija je ove nedjelje provela više od 30 sati proteklih nedjelja na sastancima i razgovorima sa Rusima, Ukrajincima i Evropljanima.

Mediji su ranije prenijeli da se očekuje se da će se visoki američki zvaničnici sastati u subotu u Parizu sa visokim predstavnicima Ukrajine, Francuske, Njemačke i Velike Britanije kako bi razgovarali o mirovnom planu predsjednika Donalda Trampa.