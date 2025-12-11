Merc: Odluka o korištenju ruske imovine do kraja sljedeće sedmice

Odluka o korištenju zamrznute ruske državne imovine za podršku Ukrajini mogla bi da bude donesena već krajem sljedeće sedmice, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

- Proces bi mogao da krene naprijed ove sedmice. Planirano je da se završi, ako je moguće, na sastanku Evropskog savjeta sljedeće sedmice - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Merc je podsjetio da je sastanak zakazan za četvrtak, 18. decembra, i dodao da bi diskusija mogla da bude nastavljena sutradan u Briselu radi donošenja konačne odluke.

Belgijski premijer Bart de Vever nazvao je ranije krađom prijedlog Evropske komisije da se ruska državna imovina koristi za podršku Ukrajini i nije isključio mogućnost podnošenja tužbe ako Komisija donese takvu odluku.

Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, EU i zemlje Grupe sedam zamrznule su gotovo polovinu ruskih deviznih rezervi, ukupno oko 300 milijardi evra.

Oko 200 milijardi evra nalazi se na evropskim računima, pretežno u Belgiji.

Kremlj je saopštio da bi svaki pokušaj konfiskovanja ruske državne imovine predstavljao krađu i kršenje međunarodnog prava.