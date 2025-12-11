Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Oko milion i po domova i preduzeća ostalo je bez struje u Sao Paolu nakon prolaska ciklona koji je obarao drveće i dalekovode i poremetio letove i snabdijevanje vodom, saopštile su brazilske vlasti.

Komunalna kompanija "Enel" objavila je da su udari vjetra dostizali brzinu do 98 kilometara na čas i da je oluja trajala 12 časova.

Prema izvještaju, nevrijeme je zahvatilo širu regiju grada u kojem živi 11,5 miliona ljudi.

Bez struje je prvobitno ostalo oko dva miliona domova i firmi, a snabdijevanje električnom energijom u međuvremenu je obnovljeno na 500.000 adresa.