Francuska žandarmerija stigla u Banjaluku

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je ugostilo delegaciju Republike Francuske, koju su činili pripadnici Interventne grupe Nacionalne Žandarmerije (GIGN) i predstavnici Ambasade Francuske u BiH, Kancelarije oficira za vezu.

Tokom zvanične posjete delegacija je obišla Centar za obuku MUP-a Republike Srpske, gdje je upoznata sa organizacijom, nadležnostima i kapacitetima Ministarstva. Razgovarano je o mogućnostima planiranja zajedničkih aktivnosti, uključujući obuke i studijske posjete.

Žandarmerija Francuska

Posebno su predstavljeni Centar za obuku, Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija kao ključni segmenti buduće saradnje.

Nakon sastanka upriličen je obilazak Centra za obuku, kao i kratka pokazna vježba.