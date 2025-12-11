Logo
Large banner

Francuska žandarmerija stigla u Banjaluku

Izvor:

ATV

11.12.2025

17:07

Komentari:

0
Француска жандармерија у Републици Српској
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je ugostilo delegaciju Republike Francuske, koju su činili pripadnici Interventne grupe Nacionalne Žandarmerije (GIGN) i predstavnici Ambasade Francuske u BiH, Kancelarije oficira za vezu.

Tokom zvanične posjete delegacija je obišla Centar za obuku MUP-a Republike Srpske, gdje je upoznata sa organizacijom, nadležnostima i kapacitetima Ministarstva. Razgovarano je o mogućnostima planiranja zajedničkih aktivnosti, uključujući obuke i studijske posjete.

Жандармерија Француска
Žandarmerija Francuska

Posebno su predstavljeni Centar za obuku, Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija kao ključni segmenti buduće saradnje.

Nakon sastanka upriličen je obilazak Centra za obuku, kao i kratka pokazna vježba.

Podijeli:

Tag:

Žandarmerija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Хитно укинути ОХР, постали главни инструмент у рушењу основа Дејтона

BiH

Zaharova: Hitno ukinuti OHR, postali glavni instrument u rušenju osnova Dejtona

59 min

1
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Svijet

Iz Moskve jasni: Mandat Zelenskog istekao, održati izbora

1 h

0
Сенатор пољске странке ПиС, Војћех Скуркјевич, изазвао је буру у јавности након што је у парламенту ушао у вербални сукоб с новинарком Џастином Доброш-Ораш и потом је, без њеног допуштења, додиривао.

Svijet

Poznati političar napravio skandal: Novinarki poručio da je "praznoglava", pa počeo da je pipa po tijelu

1 h

0
Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

Zanimljivosti

Četiri znaka koja se uvijek zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati

1 h

0

Više iz rubrike

"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Društvo

"Zvijer sa istoka donosi snijeg i pad temperature": Meteorolog otkrio kakvo vrijeme će biti do Nove godine

49 min

0
РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Društvo

RTS izdao zvanično saopštenje: Dolazi do promjene, evo šta se dešava

1 h

3
Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

Društvo

Najavljene dobre vijesti za penzionere, prije svega one s najnižom penzijom

1 h

0
Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Društvo

Ponudio svešteniku siću jer nije imao više: Njegova reakcija ga ostavila bez teksta, nije mogao da vjeruje

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner