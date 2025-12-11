Francuska žandarmerija stigla u Banjaluku

Izvor:
11.12.2025
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je ugostilo delegaciju Republike Francuske, koju su činili pripadnici Interventne grupe Nacionalne Žandarmerije (GIGN) i predstavnici Ambasade Francuske u BiH, Kancelarije oficira za vezu.
Tokom zvanične posjete delegacija je obišla Centar za obuku MUP-a Republike Srpske, gdje je upoznata sa organizacijom, nadležnostima i kapacitetima Ministarstva. Razgovarano je o mogućnostima planiranja zajedničkih aktivnosti, uključujući obuke i studijske posjete.
Posebno su predstavljeni Centar za obuku, Specijalna antiteroristička jedinica i Žandarmerija kao ključni segmenti buduće saradnje.
Nakon sastanka upriličen je obilazak Centra za obuku, kao i kratka pokazna vježba.
