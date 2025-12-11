RTS izdao zvanično saopštenje: Dolazi do promjene, evo šta se dešava

Izvor:
Mondo.rs
11.12.2025
16:19
Komentari:3
Večeras će zbog fudbalske utakmice Crvene zvezde u Gracu, gdje tim u okviru Liga Evrope igra protiv Šturma, doći do izmjene u večernjem programu RTS 1.
Duel počinje u 18.45 i biće emitovan uživo na Prvom programu, što direktno utiče na pomjeranje popularnog kviza "Slagalica".
Riječ je o revanš meču superfinala 193. ciklusa, u kojem se za titulu bore Đorđe Arsić i Miroslav Kordić. Trenutni rezultat vodi u korist Miroslava, koji ima 200:113, pa će večerašnja epizoda biti presudna u borbi za prolazak dalje i osvajanje šampionske titule.
