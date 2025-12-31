Marija Šerifović otvorila dušu pred kraj godine: ''Voljela sam i bila voljena''

Naime, Marija je istakla i da je u ovoj godini voljela i bila voljena, a svojim pratiocima je, pored zdravlja, poručila isto.

''Bila sam vrijedna. Bila sam strpljiva. Voljela sam i bila voljena. Čula sam tisinu isto koliko i aplauz. I prvi put sam životu dala dovoljno mjesta da mi pokaže ono što ranije nisam znala da vidim, ni čujem. Godino lijepa, hvala ti. Budite mi zdravi i voljeni! Srećna Nova godina'', napisala je Šerifovićka uz fotografiju sa tortom i svećicom, piše Blic.

Iznenađenje za Maria

Inače, Marija Šerifović se redovno obraća sinu Mariju emotivnim porukama na Instagramu.

''Dragi Mario, ovo je tvoja torta. Ozbiljno. Samo tvoja. Da bismo bili sigurni da mama neće “samo da proba jedno parče”, Mariji smo poslali njenu omiljenu tortu. Ovim slatkim poklonima želimo da vam zasladimo kraj ove godine. Želimo da vam Nova godina donese još više smijeha, ljubavi i lepih trenutaka koje ćete deliti zajedno'', stajalo je u poruci, a ponosna mama Marija se pohvalila na mrežama.