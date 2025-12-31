Logo
Large banner

Marija Šerifović otvorila dušu pred kraj godine: ''Voljela sam i bila voljena''

Izvor:

Blic

31.12.2025

22:00

Komentari:

0
Марија Шерифовић отворила душу пред крај године: ''Вољела сам и била вољена''

Pjevačica Marija Šerifović obratila se pratiocima na Instagramu posljednjeg dana u godini i sumirala utiske za prethodnih 365 dana.

Naime, Marija je istakla i da je u ovoj godini voljela i bila voljena, a svojim pratiocima je, pored zdravlja, poručila isto.

''Bila sam vrijedna. Bila sam strpljiva. Voljela sam i bila voljena. Čula sam tisinu isto koliko i aplauz. I prvi put sam životu dala dovoljno mjesta da mi pokaže ono što ranije nisam znala da vidim, ni čujem. Godino lijepa, hvala ti. Budite mi zdravi i voljeni! Srećna Nova godina'', napisala je Šerifovićka uz fotografiju sa tortom i svećicom, piše Blic.

Iznenađenje za Maria

Inače, Marija Šerifović se redovno obraća sinu Mariju emotivnim porukama na Instagramu.

''Dragi Mario, ovo je tvoja torta. Ozbiljno. Samo tvoja. Da bismo bili sigurni da mama neće “samo da proba jedno parče”, Mariji smo poslali njenu omiljenu tortu. Ovim slatkim poklonima želimo da vam zasladimo kraj ove godine. Želimo da vam Nova godina donese još više smijeha, ljubavi i lepih trenutaka koje ćete deliti zajedno'', stajalo je u poruci, a ponosna mama Marija se pohvalila na mrežama.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Šerifović

Nova godina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Scena

Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

5 d

0
Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

1 sedm

0
''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Scena

''Obnovili smo romansu'': Marija Šerifović pokazala zgodnog frajera

1 sedm

0
Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Scena

Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

4 sedm

0

Više iz rubrike

Роберто Карлос хитно оперисан

Scena

Roberto Karlos hitno operisan

7 h

0
Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Scena

Ana Ivanović stavila tačku na 2025. godinu i zauvijek obrisala Švajnštajgera

13 h

0
Одлазак легенде „Жице“: Умро Ајзеја Витлок Млађи, његов израз сви знају

Scena

Odlazak legende „Žice“: Umro Ajzeja Vitlok Mlađi, njegov izraz svi znaju

14 h

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Scena

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kako se proslavljala Nova godina kroz istoriju?

22

50

Zakerberg: Smartfon će biti zamjenjen pametnim naočarima

22

40

Cijene prirodnog gasa u velikom padu

22

30

Kako da koža ne izgleda sivo od jake šminke i alkohola: Važni savjeti za njegu prvog dana 2026. godine

22

20

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner