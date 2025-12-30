Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

Veliki šef se bijesan oglasio zbog nepoštovanja u Šimanovcima, i odlučili da udare učesnike "po džepu".

Naime, šestoro učesnika su žestoko kažnjeni.

Pismo je stiglo u Elitu, nakon čega ga je vođa pročitao pred svima.

Tako je bilo i ovog puta, a po džepu su udareni Viktor Gagić, Nerio Ružanji, Rada Todorović, Jovana Mitić, Miki Dudić i Murat Asilguzin, jer su napustili emisiju.

