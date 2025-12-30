Logo
Large banner

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

Izvor:

Telegraf

30.12.2025

17:59

Komentari:

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку
Foto: Printscreen/RTV Pink

Veliki šef se bijesan oglasio zbog nepoštovanja u Šimanovcima, i odlučili da udare učesnike "po džepu".

Naime, šestoro učesnika su žestoko kažnjeni.

Pismo je stiglo u Elitu, nakon čega ga je vođa pročitao pred svima.

Tako je bilo i ovog puta, a po džepu su udareni Viktor Gagić, Nerio Ružanji, Rada Todorović, Jovana Mitić, Miki Dudić i Murat Asilguzin, jer su napustili emisiju.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

elita

scena

kazne

pink

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Svijet

Nakon burne debate usvojen italijanski budžet

2 h

0
Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

Zanimljivosti

Sedam misterioznih jezika koje niko nije uspio da dešifruje

2 h

0
Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?

Banja Luka

Smjene u banjalučkom SDS-u, dovode se podobni ljudi Drašku Stanivukoviću?

2 h

2
Пронађено тијело код Будве

Region

Pronađeno tijelo kod Budve

3 h

0

Više iz rubrike

Кејт Мидлтон поново у центру пажње: Сви причају о новом мистериозном ожиљку на њеном лицу

Scena

Kejt Midlton ponovo u centru pažnje: Svi pričaju o novom misterioznom ožiljku na njenom licu

3 h

0
Британски глумац Идрис Елба проглашен витезом

Scena

Britanski glumac Idris Elba proglašen vitezom

4 h

0
Сека Алексић открила са којим поремећајем се бори, исто има и Дејвид Бекам

Scena

Seka Aleksić otkrila sa kojim poremećajem se bori, isto ima i Dejvid Bekam

7 h

0
Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

Scena

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner