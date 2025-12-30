Kejt Midlton ponovo u centru pažnje: Svi pričaju o novom misterioznom ožiljku na njenom licu

Početak 2024. obilježilo je nagađanje šta se dešava s Kejt Midlton, koja se potpuno povukla iz javnosti, a teorije zavjere, od kojih su neke bile vrlo bizarne, utihnule su nakon saopštenja princeze od Velsa da joj je otkriven rak.

Ljudi širom svijeta izrazili su saosjećanje sa suprugom princa Vilijama i poželjeli joj brzo izlječenje, ali je bilo onih koji nisu povjerovali ni u zvaničnu video-poruku… I oni su sada ponovo glasni!

Novi ožiljak Kejt Midlton

Britanska kraljevska porodica prošle nedjelje je tradicionalno obilježila Božić u Sandringemu, a fotografije su odmah preplavile svjetske medije.

Kejt Midlton je snimljena izbliza tokom ćaskanja s poštovaocima, a društvenim mrežama se širi snimak njenog misterioznog ožiljka pored lijevog oka.

Sunce pada tačno na ožiljak koji princeza ima tik iznad slepoočnice, a Iks su preplavili komentari da ga ranije nije bilo na njenom licu.

Mnogi povezuju ovaj ožiljak sa snimkom vozila hitne pomoći, koje je snimljeno u Sandringemu 28. decembra 2023, nakon čega princeza od Velsa nije zvanično viđena na javnom mjestu čak pola godine. “Je li ovaj ožiljak razlog što nismo vidjeli Kejt Midlton šest mjeseci? Da bi imala vremena da zaraste? Je li to povezano s kolima hitne pomoći 28. decembra?”, jedan je od komentara koji su privukli najviše pažnje.

Kada se ona konačno pojavila u javnosti, na Pozdravu bojama u junu 2024, na društvenim mrežama se spekulisalo da Kejt ima nov ožiljak pored oka, ali on nije bio toliko vidljiv, pa je na mnogim fotografijama izgledalo čak i kao da ga nema.

On se ne vidi jasno ni na fotografijama nastalim istog dana kada i pomenuti snimak od prošle nedjelje, tako je jasno Kejtin šminker posvećuje mnogo pažnje ovom dijelu lica… ako ožiljak uopšte postoji.

Kejt zaista ima ožiljak na glavi, ali na skalpu

Otkako smo upoznali Kejt Midlton, najprije kao djevojku, pa vjerenicu i potom suprugu princa Vilijama, poznato je da ona na lijevoj strani glave ima ožiljak koji se inače ne primjećuje često zbog kose.

Nalazi se tik uz liniju kose, a kada su ga mediji prvi put fotografisali, portparolka Palate Svetog Džejmsa, tadašnje rezidencije princa Vilijama i Kejt, saopštila je da je ožiljak posljedica operacije u djetinjstvu. Ona nije podijelila više detalja, iz poštovanja prema Kejtinoj privatnosti.

Kako je za Daily Mail objasnio anonimni izvor, ona je kao dijete imala “vrlo ozbiljnu operaciju”, a stručnjaci su spekulisali da je Kejt uklonila mladež, doživjela povredu ili imala operaciju kako bi uklonila neku benignu izraslinu.

U svakom slučaju, to je stari ožiljak koji se nalazi ispod kose i nema veze s navodnim novim o kom se priča na društvenim mrežama.

Šta se desilo Kejt Midlton?

U januaru 2024, Kensingtonska palata je saopštila da je princeza od Velsa imala planiranu operaciju u predjelu abdomena i da će se neko vrijeme oporavljati.

To je iznanadilo britansku javnost, jer su princ Vilijam i ona imali brojne zakazane obaveze i putovanja, pa je djelovalo neobično što bi ih planirala ukoliko zna da će se operisati, ali to više nije privlačilo previše pažnje.

Međutim, vrijeme je prolazilo, na društvenim mrežama se pojavio snimak kola hitne pomoći koja su u Sandringemu projurila krajem decembra ka bolnici, a od Kejt Midlton nije bilo ni traga ni glasa.

U međuvremenu su se pojavljivale navodne paparaco fotografije na kojima Kejt ličila na sebe, a potom je na Dan majki na zvaničnom profilu princa i princeze od Velsa osvanuo portret Kejt Midlton s decom koji je podstakao najveće teorije zavjere.

Agencije su ga, naime, povukle zbog preteranog “manipulisanja” fotografijom, a ceo sve je počeo da se pita gdje je Kejt Midlton i šta se dešava s njom.

Usred svega je Tomas Kingston, član šire kraljevske porodice, izvršio samoubistvo, a javile su se glasine o njegovom bliskom odnosu s Kejt i Pipom Midlton, zbog čega su glasine bile sve šokantnije.

Princeza se oglasila krajem marta, kada je objavila video-saopštenje, u kom je istakla da su, nakon operacije koju je imala u januaru, ljekari otkrili da je “rak prisutan” i preporučili joj “preventivnu hemioterapiju”.

Prvi put se pojavila zvanično na javnom mjestu u junu 2024, a od tada još nekoliko puta, a u septembru je saopštila je završila hemoterapiju i da se fokusira na oporavak, prenosi Glossy.

Zatim je Kejt u januaru 2025. potvrdila je da je u remisiji, a tokom 2025. godine se vratila obavezama, iako u manjem obimu nego ranije.