Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", najavio je nove otkaze u ovoj medijskoj kući. On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović, a onda je dodao da je ovo posljednja godina da se ravnomjerno raspoređuju bonusi.

Nikada više se neće ravnomjerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju. Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, vjerovatno, najuspješnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će ljevičarstvo da pobijedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za djecu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.

Željko Mitrović je onda rekao da će se povećanje plata nastaviti, ali u tri kategorije.

Prva kategorija - neće imati povećanje plate, to su oni ljudi koji otaljavaju, druga kategorija će biti oni koji rade posvećeno i koji provedu na Pinku veliki broj sati i za koje pouzdano znaju njihove kolege da su maksimalno posvećeni i da im je stalo do ovog posla - rekao je Željko i dodao da je formirao komisiju koja je potpisala NV-a.

Bonus po učinku

"Nikada nećete saznati ko su članovi komisije, ja vjerujem da su to ljudi sa dovoljno kredibiliteta da sam mogao da im povjerim taj posao, njih je sedam, poznaju svaki sektor u firmi i oni će određivati ko spada u posvećene, za koje pretpostavljam da ih nema manje od 50-60 odsto. I, naravno, treća kategorija, najznačajnija kategorija, ja ću da ih zovem super Pinkovci, to su oni koji ne samo što posvećeno rade svoj posao, ne samo što daju svoje maksimume, već sagledavaju šta je sve u ovoj kompaniji gdje se može pomoći. Ja ću samo dati neke primjere, ako ljudi ne razumiju da je ovaj sistem svima nama koristan, a ne samo posao kojim se neposredno baviš, onda to nije dovoljno da bi bio u super kategoriji. Možeš dobiti obično povećanje, ili ga nećeš dobiti uopšte, ali ako hoćeš super povećanje, ono ide samo za super Pinkovce. Recimo da dam primjer, ako ljudi ne razumiju da je ovaj sistem svima nama koristan, samo ne za posao koji neposredno rade.

Veliki budžet za povećanja plata će biti već od polovine godine, ali ne za sve. Tako da mislim da je to konačno jedan pravedan i jedan postupak, model, koji će uvesti malo više pravde u naš sistem. Ne znam da li je ovo za aplauz, nekima će se dopasti, nekima ne, ali oni koji su posvećeni, koji brinu o ovoj kompaniji, oni kojima nije teško da sagledaju sve čime se bavimo, bar u kafiću da nekom od svojih prijatelja preporuče nešto što je dobro, ali treba uložiti energiju da se i ostali naši biznisi razviju", dodao je Željko Mitrović.

Kategorije radnika

Vlasnik "Pinka" je podijelio godišnje nagrade za najveći doprinos kompaniji.

Ja sam odredio tri nagrade koje ću ja dodijeliti za nagrade godine - Goran Gmitrić, kao najposvećeniji radnik u ovoj firmi koji ovdje provodi između 14 i 18 sati dnevno. Druga nagrada ide van Srbije, nju je dobila Lajla Torlak, šef naše televizije u Bosni i Hercegovini. I još jedna nagrada, neko ko je radio mnogo više od onih osam sati, a da vam ne kažem da smo 100 ljudi našli koji ne dolaze na posao uopšte, moram da se izvinim i neka mi oproste i penzioneri, ljudi kad odete u penziju, otišli ste u penziju, ne možete biti u penziji, dobijati platu i ne dolaziti na posao. I, treći radnik godine, mislim da tu imamo apsolutni konsenzus, Vesna Stanković - Veka.

"Više nema zezanja"

Više nema zezanja oko rada i nerada, to sam morao da donesem odluke, koliko one bile radikalne, oko stotinak ljudi će dobiti naše oproštajno pismo, neki su već dobili, jer nije normalno da ljudi koji rade, rade za one koji ne rade, bolje da dijelimo pare među nama koji radimo - rekao je Željko Mitrović u svom obraćanju.

Kada sam govorio da svi treba da budemo manje-više ako ne implementirani, bar da budemo obaviješteni o svim projektima koji se dešavaju na paralelnim kolosijecima, to ima veze sa sljedećom godinom, koja će biti obilježena razvojem našeg digitala. Ako neko ima 18 milijardi pregleda na Jutjubu znači da je možda i najveći influenser u oblasti digitalnih medija, samo što monetizacija toga je bila nikakva, ove godine ćemo tome da se posvetimo na malo bolji način, a ono što je mnogo važno - niz novih digitalnih projekata ćemo aktivirati koji se svi oslanjaju na produkciju televizijsku, ali biće i nekih novih, a to je naš AI sistem, koji će početi sa radom 21. januara, definitivno.

On je dodao da su neki od digitalnih projekata još uvijek poslovna tajna, jer smatra da će biti veoma zanimljivi svima, ali ne samo u Srbiji, nego u regionu. Svi digitalni projekti biće usmjereni ka planetarnoj populaciji:

Tako da, imamo dobre planove, imamo dobru osnovu, stabilno poslovanje, ali više nemamo snage za socijalni rad unutar firme, imamo za van, ali unutar firme, samo bolesni i koji su ugroženi mogu dobiti pomoć, neradnici i lenštine nula, žiro, krompir - rekao je Mitrović.

Ne bih htio da pokvarim zabavu, ali čestitam vam na rezultatima koje smo postigli, mislim da sam vam adekvatno uzvratio, i sa povećanjima i sa ostalim stvarima koje su bile do mene, a sada vam želim da se lepo provedemo - rekao je Željko na kraju obraćanja.

O prethodnim otkazima se naširoko pričalo

Željko Mitrović je i nedavno dijelio otkaze u svojoj kompaniji, a onda je otkrio da je jednog zaposlenog nagradio sa čak 10 nagrada i ovoga puta mu uručio dvije koverte.

"Mnogo me nervira ovaj Lemax, a vjerovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima mjeseca! Nije normalno da od 11 mjeseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodijelio mu dvije koverte.