Mitrović ispunio obećanje: Pljušte otkazi na Pinku

Izvor:

Kurir

19.11.2025

08:06

Komentari:

0
Митровић испунио обећање: Пљуште откази на Пинку
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na svoju krsnu slavu Đurđic, ali i na dan kada je izgubio majku, objavio post u kojem je najavio da će pljuštati otkazi, a danas je krenula realizacija njegovih obećanja.

Naime, Mitrović je donio odluku da raspusti čitav teatar „Odeon“, a svoju namjeru iznio je vrlo direktno i jasno. Sve je potvrdio i objavom na Instagramu:

- Prva mjera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavjesa posljednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem djeci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima” Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je Mitrović.

Iako se za predstave u teatru "Odeon" uvijek tražila karta više, Mitrović je ovim potezom pokazao da ne toleriše neprofesionalizam i da je spreman na drastične poteze, zarad dobrobiti posla.

"Nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi na Pinku"

Podsjetimo, Željko Mitrović je najavio otkaze na Pinku zbog, kako kaže, "nelojalnih i pokvarenih ljudi", a njegova supruga Milica Mitrović je podržala njegovu odluku.

"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S., bio je brutalan Željko.

Tag:

Željko Mitrović

Komentari (0)
