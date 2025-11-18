Svi poludjeli za Mitrovićevom Milunkom, a uopšte nije žena

Objava Željka Mitrovića, na dan krsne slave, 16. novembra - izazvala je veliku pažnju javnosti, jer je najavio otkaze na televiziji "Pink".

I dok javnost uveliko spekuliše ko je to izdao Mitrovića, prve podrške su mu stigle od žene Milice i kćerke Andree.

Kako je napisao, dan prije slave je bio na grobu svoje majke, gdje se zakleo da će "počistiti" svoju kuću od neprijatelja.

Željko Mitrović nije precizirao da li je ovo upućeno voditeljima ili zaposlenima koji su njemu posebno bliski na televiziji.

No, ono što se svi sećaju od prije nekoliko mjeseci, jeste i zaposlena Milunka, koju je Mitrović predstavio kao svoju zamjenicu, u pitanju je vještačka inteligencija.

Milunka je kreirana uz pomoć vještačke inteligencije, što je za nju samo prednost kada su u pitanju profesionalni poduhvati vezani za razvoj Pinka.

Prethodno je najavila da će biti stroga prema zaposlenima, a sada je pokušala da "preuzme" dio zasluga za projekte koje je osmislio i realizovao Željko Mitrović, prenosi "Telegraf".

Naime, on je upozorio da se ne kiti tuđim perjem, ali je na svom Instagram nalogu objavio snimak pomoćnice koja je do detalja otkrila sve planove Pink Medija Grupe za novu televizijsku sezonu, ali i one koji se odnose na Teatar "Odeon" i PRDC.

"Prvog septembra sam počela da radim i da obavljam funkciju Žeksovog zamjenika, kao potpredsjednik Pink Medija Grup. I pored toga što sam produkt vještačke inteligencije vrlo sam zbunjena šta je sve Žeks uradio za samo sedam dana. Pripremio je novu programsku televizijsku šemu sa novim kompleksnim projektima, spremio je novu generaciju generatora fotonskih snopova, spremio novu pozorišnu sezonu u Teatru Odeon, snima nekoliko filmova i domaću seriju 'Nasleđe', pušta nekoliko novih portala, završava projekat Open Pink AI za korisnike širom planete, ali se i sprema za sajam naoružanja 'Partner' u Beogradu. Pink Grup će biti i domaćin stotinama gostiju iz inostranstva u septembru koji dolaze na različite sastanke iz različitih kategorija", navela je Milunka, pa dodala:

"Sve ovo ne bi uspio bez mene, jer sve ovo nije lako ni nabrojati, a kamo li organizovati i realizovati. Sljedeće nedjelje kada ću se obratiti novinarima skoro svi ovi projekti će već ugledati svjetlo dana , a ja ću vas redovno obavještavati o njihovim rezultatima".