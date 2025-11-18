Logo
Sin majci nanio višestruke ubode, upućena u UKC Republike Srpske

Autor:

Ognjen Matavulj

18.11.2025

14:49

Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске
Foto: ATV

Zvorničanka M.E, koju je sinoć nožem pokušao ubiti sin Boško S, zadobila je povrede opasne po život i biće prevezena u UKC Republike Srpske na dalje liječenje, potvrđeno je za ATV.

Nesrećna žena je, kako saznajemo, zadobila ubodne rane po glavi, grudnom košu, natkoljenici i potkoljenici.

Nakon napada M.E. je zbrinuta u jedinici Intezivne njege u Bolnici Zvornik, ali je zbog težine povreda upućena u Banjaluku na dalje liječenje.

U napadu je povrijeđena i njena kćerka, koja je pokušala da odbrani majku. Srećom njene povrede nisu teže prirode i ona nije zadržana na bolničkom liječenju.

Jezivi zločin odigrao se sinoć oko dva sata iza ponoći u njihovoj porodičnoj kući u Zvorniku. Prema nezvaničnim informacijama Boško S. je nožem nasrnuo na majku. Nesrećna žena je krenula da bježi i istrčala je iz kuće na put. Sin je krenuo za njom i ubrzo je sustigao i nastavio da joj nanosi udarce oštrim predmetom

Njegova sestra je u međuvremenu pozvala policiju koja je uhapsila napadača.

policija republike srpske rs2

Hronika

Horor u Zvorniku: Nožem izbo majku i sestru!

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je saopšteno da se B.S. na teret stavlja krivično djelo pokušaj teškog ubistva, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede hladnim oružjem.

”Od strane ovlaštenih službenih lica PU Zvornik i dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je obavljen uviđaj na licu mjesta, te izuzeti tragovi koji mogu služiti u daljem toku postupka. B.S. je lišen slobode i nakon što što bude ispitan u prostorijama tužilaštva biće donesena odluka o stavljanju prijedloga za određivanje pritvora”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Nezvanično saznajemo da S.B. prolazi kroz policijske evidencije kao osoba sklona zloupotrebi narkotika, te da se ranije zbog toga i liječio.

