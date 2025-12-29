Niču privatna groblja: Parcele bez dozvole, a pokojnici bez evidencije

Kad lokalno malo groblje postane tijesno, proširuje se na susjedne površine, ako je to moguće. Trebalo bi da čitav proces bude pod kontrolom Javnog komunalnog preduzeća.

U praksi, međutim, niču privatna groblja i grobnice. Na najnovijem u Vrčinu, čak se i ne zna ko je sahranjen na jednom mjestu.

Nije ništa novo da se lokalno groblje širi na najbližu njivu. Tako je i u Vrčinu, gdje je vlasnik parcele već izbetonirao prostor za grobno mjesto. Taj posao spada u građevinske radove i nije u nadležnosti opštinske komunalne inspekcije.

"Komunalna inspekcija opštine Grocka je po dobijanju svake prijave izlazila na lice mjesta, konstatovala nepravilnost i istu prijavu prosledila Građevinskoj inspekciji na dalje postupanje koje je u okviru njihove nadležnosti", kaže za RTS šef Komunalne inspekcije u Opštini Grocka Nebojša Petković.

Pedeset prijava zbog novog groblja u Vrčinu

Komunalna inspekcija Opštine Grocka dobila je već pedeset prijava zbog novog groblja, a po Zakonu o sahranjivanju i grobljima i prema opštinskoj odluci, nadležna je za to pitanje.

Prema tim propisima, sahranjivanje se može obavljati samo na grobljima u upotrebi.

"Ako lice vrši pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi, predmet se prosljeđuje na dalje postupanje sudiji za prekršaje. Kazna predviđena zakonom je od 1.000 do 50.000 dinara", ističe Petković.

Ugovorom o kupovini pomenute parcele, odgovornost je, praktično, prebačena na novog vlasnika.

"Vlasnik parcele koji ju je prodao sačinio je ugovor sa novim vlasnikom, odnosno kupcem, i u izjavi se ogradio da on nema saznanja šta se dalje na toj parceli gradi i da li se gradi", ukazuje Petković.

Sahrana bez podataka o pokojniku

Ne samo da je velika parcela ograđena, već je prije 15 dana obavljena i prva sahrana, o kojoj Vrčinom kruže različite priče.

Jedna od njih je da je pokop improvizovan, kako bi se objelodanilo da je privatno groblje otvoreno. Prema drugoj verziji, sahranjen je beskućnik o trošku opštine, što u Opštini Grocka demantuju.

Opština je u svojim i matičnim knjigama grada pokušala da pronađe to lice, ali je dobila odgovor da osoba tog godišta ne postoji.

Doduše, u pitanju je usmeni odgovor i opština čeka zvanično obavještenje. Jedna od verzija je da je pokojnik dovezen iz inostranstva.

Groblje je zemljište koje je urbanističkim planovima ili odlukom opštine određeno za sahranjivanje. U Javnom komunalnom preduzeću za pogrebne usluge kažu da se tim planom utvrđuju se lokacija i urbanistički uslovi za gradnju pratećih objekata.

Astronomska cena grobnih mesta

Vlasnik nove parcele Vlada Kuzmanović kaže za RTS da u Vrčinu nema mesta za sahranjivanje i da je lokalno groblje na privatnom zemljištu. Kaže da je sedmi koji je kupio parcelu i da nijedan vlasnik nema dozvolu za sahranjivanje.

Ovaj slučaj, vjerovatno, potvrđuje uobičajenu praksu, prenosi b92.

Kada opština ne sagradi novo groblje ili ne otkupi susjedno zemljište, groblje se proširi na privatno imanje, pa postane privatno, iako po zakonu mora da ispunjava iste uslove kao i gradsko.

Druga strana priče je što grobno mjesto često dostiže astronomsku cijenu, baš zbog toga što nema mjesta na starom groblju.