Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju da snabdijevaju Srbiju gorivom i tokom američkih sankcija

Kompanija "Gaspromnjeft" i rusko-srpska Naftna industrija Srbije, zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju da snabdijevaju zemlju gorivom nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, izjavio je za Sputnjik ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

- "Gaspromnjeft" je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovdje, obezbijedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj - bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor ili (nacionalna avio-kompanija) "Er Srbija". NIS je nastavio i nastavlja da ispunjava sve svoje obaveze i nesmetano posluje, snabdevajući tržište proizvodima veoma visokog kvaliteta - naglasio je Bocan-Harčenko.

Bocan-Harčenko je kazao da mu nisu poznati novi slučajevi dospijevanja proizvoda srpskog vojno-industrijskog kompleksa u Ukrajinu.

- Situacija se zaista dogodila. Veoma se nadam da o tome možemo govoriti u prošlom vremenu. Ona, naravno, baca senku i u tom smislu je veoma bolna. Ali, u krajnjem slučaju, nekih ispoljavanja, znakova da partneri Srbije nastavljaju da prebacuju tu robu u Ukrajinu, nije bilo – bar ja ne znam za takve stvari, za takve činjenice - rekao je šef ruske diplomatske misije.

Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Srbija nikada nije slala oružje i municiju ni u Rusiju ni u Ukrajinu, a to da li neko izvezenu robu proda dalje, "dešava se svakoj zemlji u svijetu".

- Nemoj da pričamo o tome ko je naoružavao koga i u Hrvatskoj i mnogim drugim mjestima, da ne pričam priče o Crnoj Gori i svemu drugom. Mnogo problema ima naša zemlja, svi bi da nam drže pridike i predavanja - rekao je Vučić za TV Informer.

Podsjetimo, iz Rusije je više puta bilo upozorenja da Moskva ne bi voljela da vidi srpsko oružje kako ubija Ruse.