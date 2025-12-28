Na osnovu 81 odsto glasova, Samoopredjeljenje na 50 odsto, Srpskoj listi 3,4 procenta

Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, a na osnovu 81 odsto prebrojanih glasova na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, Samoopredjeljenje je osvojilo oko 50,06 odsto, Demokratska partija 20,66, Demokratski savez 14,12, Alijansa za budućnost 6,09.

Srpska lista je osvojila 3,42 odsto glasova ili 24.204 glasa.

Druga stranka Srba po broju glasova je "Za slobodu pravdu i opstanak" sa 0,44 odsto ili 3.080 glasova a treći je Kosovski savez, sa osvojenih 308 glasova.