Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

Izvor:

Ona

29.12.2025

07:44

Умор главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Očekivane vremenske prilike za 29. decembar mogu imati umjeren uticaj na zdravlje osjetljivih osoba. Promjenljivo vrijeme, uz oscilacije u temperaturi i pritisku, može izazvati tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika, naročito kod osoba sa srčanim i respiratornim problemima.

U ovakvim uslovima, moguće su pojave kao što su glavobolja, umor, pad koncentracije i razdražljivost. Starijim i osjetljivijim osobama savjetuje se dodatni oprez. Preporučuje se slojevito oblačenje kako bi se lakše prilagodili promjenama temperature, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora. Boravak na otvorenom treba uskladiti sa trenutnim vremenskim uslovima kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema.

Građanima se savjetuje dovoljan unos tečnosti, što je ključno za održavanje optimalne hidratacije, kao i redovni obroci koji će pomoći u održavanju energije tokom dana. Prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim prilikama može značajno doprinijeti očuvanju zdravlja. Hronični bolesnici treba da se pridržavaju savjeta ljekara i redovne terapije kako bi izbjegli pogoršanje stanja.

(Ona)

