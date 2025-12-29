Logo
Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

29.12.2025

07:27

Foto: ICCT

Kineska vojska objavila je snimak vojnih vježbi koje je započela na području oko Tajvana, a što je izazvalo žestoku reakciju vojnih zvaničnika na ovom ostrvu.

Portparol Komande istočnog područja operacija Narodnooslobodilačke armije Kine Si Ji izjavio je kako će se vojna vježba održati na tri područja.

Vojna vježba unosi nemir

Tenzije na Dalekom istoku, Kina oko Tajvana održava "Misiju pravde", stigao i odgovor: "Branićemo naš narod"

"Počevši od 29. decembra, Komanda istočnog područja operacija PLA šalje svoje trupe Kopnene vojske, Mornarice, Vazdušnih snaga i Raketnih snaga na provođenje zajedničkih vojnih vježbi pod kodnim nazivom 'Misija pravde 2025' u Tajvanskom moreuzu i područjima sjeverno, jugozapadno, jugoistočno i istočno od ostrva Tajvan, fokusirajući se na teme patroliranja borbene gotovosti na moru i u vazduhu, zajedničkog zauzimanja sveobuhvatne nadmoći, blokade ključnih luka i područja, kao i svedimenzionalnog odvraćanja izvan ostrvskog lanca", naveo je.

Ističe i kako će se testirati sposobnosti zajedničkih napada.

"S brodovima i avionima koji se približavaju ostrvu Tajvan u neposrednoj blizini iz različitih pravaca, trupe više službi angažuju se u zajedničkim napadima kako bi testirale svoje sposobnosti zajedničkih operacija. To je oštro upozorenje protiv separatističkih snaga 'Nezavisnosti Tajvana' i legitimna je i neophodna akcija za zaštitu suvereniteta i nacionalnog jedinstva Kine", poručio je.

