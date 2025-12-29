Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

Postignut je veliki napredak i usklađeno je oko 95 odsto mirovnog plana za okončanje rata, poručio je američki predsjednik Donald Tramp nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovorom na Floridi zadovoljan je i Zelenski koji je rekao da je mirovni plan od 20 tačaka dogovoren 90 odsto. Šef Bijele kuće razgovarao i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i sa evropskim liderima.

Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je kao "sjajan sastanak" sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekao da su "mnogo bliži" dogovoru o prekidu rata u Ukrajini.

"Razgovarali smo o mnogo tačaka. Mislim da smo mnogo bliži, možda veoma blizu“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare poslije sastanka.

Tramp i Zelenski su razgovarali i sa evropskim liderima.

"Svi su oni sjajni lideri i imali smo odličan razgovor sa njima“, naveo je Tramp, dodajući da su postigli veliki napredak u okončanju rata u Ukrajini.

Na pitanje o bezbjednosnim garancijama, Tramp je rekao da postoje "jedno ili dva trnovita pitanja", ali da proces ide "veoma dobro".

Ukazao je i da bi rat mogao da se završi za "nekoliko nedjelja", ali da je moguće da se to ipak neće dogoditi.

"Za nekoliko nedjelja znaćemo na ovaj ili onaj način", kazao je Tramp.

Zelenski je zahvalio Trampu na "odličnom sastanku", ističući da su razgovarali o svim aspektima mirovnog okvira.

Ukrajinski predsjednik je rekao da je mirovni plan od 20 tačaka dogovoren 90 odsto, tvrdeći da su bezbjednosne garancije između SAD i Ukrajine dogovorene 100 odsto.

Bezbjednosne garancije su "ključna prekretnica u postizanju trajnog mira", naglasio je Zelenski.

Zelenski je naveo da će evropski i ukrajinski timovi nastaviti da rade na mirovnom planu i da će se sastati "u narednim nedjeljama" kako bi "finalizovali sva razmatrana pitanja".

Prije sastanka sa Zelenskim, šef Bijele kuće telefonom je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a taj sastanak ocijenio je kao odličan.

(RTS)