Logo
Large banner

Zelenski: Spremni smo za mir

29.12.2025

07:03

Komentari:

0
Зеленски: Спремни смо за мир
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski zahvalio se američkom predsjedniku Donaldu Trampu na toplom dočeku i sadržajnoj diskusiji.

"Pričali smo o svim aspektima plana od 20 tačaka. O mnogim tačkama smo se gotovo potpuno složili", rekao je Zelenski.

Istakao je da su bezbjednosne garancije ključne i o njima su se u potpunosti složili.

"Složili smo se da će se naši timovi u narednim sedmicama sastati kako bismo finalizirali ovaj plan. Ukrajina je spremna za mir", rekao je Zelenski.

Трамп Зеленски

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

Poručio je Trampu da je dobrodošao u Ukrajinu. Tramp je na poziv odgovorio uslovno.

Nisam siguran da bi to bilo zaista nužno, ali ako bi pomoglo spasiti 25.000 života mjesečno ili što god to bilo, svakako bih bio spreman to učiniti", zaključio je.

Novinari su Zelenskog pitali za stav o pitanju Donbasa na šta je kazao da je jasno da se po tom pitanju ne slažu s Rusijom i da Ukrajina mora poštovati zemlju, narod i teritoriju koju kontroliše.

Podijeli:

Tag:

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа код Жепча: Ауто слетио с недовршеног надвожњака

Hronika

Teška nesreća kod Žepča: Auto sletio s nedovršenog nadvožnjaka

1 h

0
Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

1 h

0
Ово ће обрадовати Гробаре! Познато када се враћа Карлик Џонс

Košarka

Ovo će obradovati Grobare! Poznato kada se vraća Karlik Džons

10 h

0
Кључни избори за статус Срба на КиМ

Društvo

Ključni izbori za status Srba na KiM

10 h

0

Više iz rubrike

Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

1 h

0
Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Svijet

Novak Đoković dobio nagradu za dostignuća u sportu

10 h

0
Хеликоптер

Svijet

Teška nesreća u SAD-u: Jedna osoba poginula, druga u kritičnom stanju nakon sudara dva helikoptera

11 h

0
ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

Svijet

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

15

Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

08

06

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

07

58

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

07

54

"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

07

44

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner