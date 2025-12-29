Zelenski: Spremni smo za mir

"Pričali smo o svim aspektima plana od 20 tačaka. O mnogim tačkama smo se gotovo potpuno složili", rekao je Zelenski.

Istakao je da su bezbjednosne garancije ključne i o njima su se u potpunosti složili.

"Složili smo se da će se naši timovi u narednim sedmicama sastati kako bismo finalizirali ovaj plan. Ukrajina je spremna za mir", rekao je Zelenski.

Poručio je Trampu da je dobrodošao u Ukrajinu. Tramp je na poziv odgovorio uslovno.

Nisam siguran da bi to bilo zaista nužno, ali ako bi pomoglo spasiti 25.000 života mjesečno ili što god to bilo, svakako bih bio spreman to učiniti", zaključio je.

Novinari su Zelenskog pitali za stav o pitanju Donbasa na šta je kazao da je jasno da se po tom pitanju ne slažu s Rusijom i da Ukrajina mora poštovati zemlju, narod i teritoriju koju kontroliše.