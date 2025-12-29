Teška nesreća kod Žepča: Auto sletio s nedovršenog nadvožnjaka

Izvor:
Avaz
29.12.2025
06:57
Komentari:0
U mjestu Donja Golubinja kod Žepča dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je putničko vozilo sletjelo s nedovršenog nadvožnjaka, potvrđeno je iz nadležnih službi.
U akciji spašavanja učestvovali su pripadnici Gorske službe spašavanja Žepče, zajedno s ekipama Hitne medicinske pomoći i policije.
Policijska uprava Žepče zatražila je u 19:25 sati tehničku pomoć od GSS-a nakon dojave o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nasuprot naplatnih kućica, na završetku nedovršenog dijela autoputa.
Na lice mjesta odmah je upućeno 15 pripadnika GSS-a Žepče, koji su zajedno s ostalim službama pristupili izvlačenju unesrećenog vozača.
- Do unesrećene osobe prvi su stigli lokalni mještani, koji su brzom reakcijom i velikom požrtvovanošću obavili najveći dio posla na mjestu nesreće. Pripadnici GSS-a su potom pružili pomoć u sigurnom transportu unesrećene osobe, koja je predana ekipi Hitne medicinske pomoći Žepče na dalje medicinsko zbrinjavanje - saopćeno je iz Gorske službe spašavanja.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda vozača, a okolnosti nesreće biće predmet dalje policijske istrage.
