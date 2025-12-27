Logo
Ovaj uobičajeni prehrambeni sastojak može oblikovati zdravlje djeteta za cijeli život

27.12.2025

09:49

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Naučnici su otkrili da uobičajeni prehrambeni emulgatori koje su konzumirale majke miševa mijenjaju crijevni mikrobiom potomaka već u prvim nedjeljama života.

Ove promjene su ometale normalan razvoj imunskog sistema, dovodeći do dugotrajnog zapaljenja. U odraslom dobu, potomci su bili podložniji crijevnim poremećajima i gojaznosti.

Nalazi sugerišu da prehrambeni aditivi mogu imati skrivene, trajne efekte i kod osoba koje ih nisu konzumirale direktno.

Istraživači iz Pasterovog instituta i Francuskog nacionalnog instituta za zdravlje i medicinsko istraživanje (Inserm) otkrili su da kad mišje majke konzumiraju dijetetske emulgatore može doći do negativnog uticaja na crevnu mikrobiotu njihovih potomaka.

Ove rane promjene kod crijevnih bakterija su povezane sa većim rizikom od hroničnih zapaljenjskih bolesti crijeva i gojaznosti kasnije u životu. Rezultati ukazuju na moguće zdravstvene efekte koji se protežu kroz generacije, i naglašavaju potrebu za istraživanjem na ljudima, naročito radi razumijevanja kako izloženost emulgatorima u ranom životu može uticati na dugoročno zdravlje.

Emulgatori su aditivi koji se naširoko koriste u prerađenoj hrani kako bi se poboljšala tekstura i produžio rok trajanja. Uobičajeni su u mliječnim proizvodima, pecivima, sladoledu i nekim mliječnim formulama za bebe u obliku praška. Uprkos njihovoj rasprostranjenoj upotrebi, naučnici i dalje znaju relativno malo o tome kako ove supstance utiču na ljudsko zdravlje, a naročito o uticaju na crijevnu mikrobiotu.

U studiji su ženskim miševima data dva često korišćena emulgatora, karboksimetil celuloza (E466) i polisorbat 80 (E433), počevši deset nedelja prije trudnoće i dalje tokom trudnoće i dojenja. Istraživači su zatim ispitali crijevnu mikrobiotu potomaka, koji sami nikad nisu direktno konzumirali ove emulgatore.

Rezultati pokazuju da su mladunci doživjeli značajne promjene u crijevnim bakterijama tokom prvih nedjelja života. Ovaj period je posebno važan jer majke prirodno prenose dio svoje mikrobiote potomcima putem bliskog kontakta.

Poremećena crijevno-imunska komunikacija

Izmijenjena mikrobiota je uključivala veće nivoe bakterija sa bičevima, za koje je poznato da aktiviraju imunski sistem i podstiču zapaljenje. Istraživači su takođe uočili da veći broj bakterija stupa u blizak kontakt sa zidom crijeva.

Ovaj proces, opisan kao bakterijski ''napad“, izazvao je zatvaranje određenih crijevnih putanja ranije nego što je normalno. Te putanje obično omogućavaju malim fragmentima bakterija da pređu crijevnu barijeru kako bi ih imunski sistem prepoznao i naučio da toleriše mikrobiotu tijela.

Kad su se ove putanje prerano zatvorile kod djece majki izloženih emulgatorima, komunikacija između crijevne mikrobiote i imunskog sistema bila je poremećena.

Dok su životinje dostizale odraslo doba, ovaj poremećaj je doveo do pretjerano aktivnog imunskog odgovora i hronične inflamacije, značajno povećavajući rizik od zapaljenjskih bolesti crijeva i gojaznosti.

Studija povezuje rane promjene mikrobiote kod miševa, čak i bez direktne konzumacije emulgatora, sa većom vjerovatnoćom za razvoj ovih hroničnih stanja kasnije u životu.

Implikacije po zdravlje ljudi

''Bitno je da bolje razumijemo kako ono što jedemo može uticati na zdravlje budućih generacija. Ovi nalazi naglašavaju koliko je važno regulisati upotrebu prehrambenih aditiva, naročito u formulama za bebe, koje često sadrže takve aditive i konzumiraju se u kritičnom trenutku za uspostavljanje mikrobiote“, kažu istraživači.

''Želimo da nastavimo ovo istraživanje sa kliničkim ispitivanjima radi izučavanja prenosa mikrobiote od majke na dijete, kako u slučajevima ishrane majki sa ili bez prehrambenih aditiva, tako i u slučajevima kad su bebe direktno izložene ovim supstancama u mliječnim formulama“, prenosi Science Daily.

