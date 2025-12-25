Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

Bubrezima je potrebno dosta tečnosti i adekvatna hrana kako bi normalno funkcionisali. Ipak, neke namirnice mogu negativno da utiču na rad bubrega u svakodnevnoj ishrani, zbog čega ih treba izbjegavati.

Imajte na umu da su bubrezi nešto poput ratnika-zaštitnika u ljudskom tijelu. Imaju ključnu ulogu u uklanjanju otpada i viška tečnosti iz tijela.

No, neodgovarajući stil života, koji uključuje izbor nezdrave hrane, može ozbiljno da naškodi zdravlju i pravilnom funkcionisanju bubrega.

U nastavku otkrijte koju hranu odmah treba da prestanete da jedete ili barem smanjite unos na minimum, ako želite da vaši bubrezi što duže ostanu zdravi i efikasni.

Mesne prerađevine

Mesne prerađevine, poput slanine, kobasica, hot dogova i burgera, velika su prijetnja za zdravlje bubrega.

Takva hrana ima visok udio natrijuma, a redovan prekomeran unos natrijuma može da dovede do povišenja krvnog pritiska i izlaganja bubrega prekomjernom naporu i stresu.

Osim toga, istraživanja sugerišu da unos više proteina životinjskog nego biljnog porijekla može da ubrza progresiju bubrežne bolesti.

Gazirani sokovi

Gazirana pića imaju izuzetno visok udio šećera, te gotovo nikakvu nutritivnu vrijednost. Stoga takva pića u vašu ishranu unose dodatne kalorije (nutritivno sasvim beskorisne), što za posljedicu može da ima gojenje.

Istraživanja su pokazala da je konzumiranje gaziranih pića povezano s nizom bolesti, kao što su osteoporoza, bubrežne bolesti, metabolički sindrom i stomatološki problemi.

Krajnje je vrijeme da prestanete da pijete gazirana pića i vratite se vodi ili svježim voćnim sokovima, kao što je to, na primjer, svježa limunada.

Prženi krompirići

Ako konzumirate krompir u obliku čipsa ili u obliku prženih krompirića u restoranima brze hrane, trebalo bi da znate da krompir u takvom prženom obliku čini mnogo štete vašim bubrezima, piše Stil.

Hranu prženu u dubokom ulju trebalo bi izbjegavati kako biste zaštitili srce i bubrege od bolesti. Osim toga, krompir obiluje kalijum, a unos kalijuma bi trebalo da smanje svi oni koji već imaju neku bubrežnu bolest.

Smrznuta jela

Istraživanja su pokazala da procesirana hrana, poput polugotovih smrznutih jela i jela pripremljenih za mikrotalasne mogu da doprinesu razvoju dijabetesa tipa 2.

Teško ili ultra procesirana hrana znači da je reč o hrani koja je puna skrivenih masti, šećera i/ili natrijuma. Uvijek je bolje pripremiti sveži obrok od cjelovitih namirnica i izbjegavati smrznutu polugotovu hranu koju je dovoljno ispržiti ili zagrijati da bude spremna za konzumiranje.

Ako baš morate jesti smrznuta jela, odaberite ona kod kojih je na deklaraciji istaknuta oznaka da imaju nizak udio natrijuma ili da “nema dodate soli”. Takvom obroku možete malo da „poboljšate“ nutritivnu kvalitetu dodavanjem svježeg povrća ili voća, piše Slobodna Dalmacija.