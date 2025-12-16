Logo
Large banner

Monasi sa Hilandara često dožive duboku starost: Bez obzira na doba godine, na trpezi uvijek imaju jednu namirnicu

16.12.2025

08:38

Komentari:

0
Монаси са Хиландара често доживе дубоку старост: Без обзира на доба године, на трпези увијек имају једну намирницу

Ljudi se često pitaju kako to da monasisa Hilandara doživljavaju duboku starost i gotovo nikad se ne razboljevaju.

Odgovor je jednostavan: oni mnogo vode računa o zdravlju, a hrana im je u tome veliki saveznik. Osim toga, oni zanju da je ključ dobrog života, umjerenost.

Njihov način ishrane prije specifičan i donekle sličan intermitentnom postu, jer unose hranu unutar devet sati, dok preostalih 15 sati to ne rade.

Манастир Манасија

Društvo

Zimska idila u manastiru Manasija: Uhvaćeni divni momenti, djeca se grudvaju sa monasima

Pored toga što veoma rano ustaju i više sati dnevno provode u molitvama, što je važno za dobro mentalno zdravlje, i fizički su veoma aktivni na dnevnom nivou i imaju tačno propisan ritam uzimanja obroka.

Po tipiku, monasi sa Hilandara jedu dva puta dnevno – imaju ručak i večeru, i to unutar devet sati, što znači da preostalih 15 sati upražnjavaju takozvani intermitentni post, odnosno uzdržavanje od hrane.

''Na Hilandaru je jelovnik i praksa, tipik, da oni devet sati jedu'' kaže za Politiku dr Vera Šćepanović, infektolog, i nastavlja:

Монах Илија

Društvo

Rođen je sa mišićnom distrofijom, dugo nosio težak krst bolesti, a onda riješio da se zamonaši!

''Njima je ručak u šest sati ujutro, pošto u dva sata već imaju službu koja traje četiri sata. Monasi ne jedu odmah poslije buđenja, već kad završe službu. Večera im je u tri sata. Nema nikakvog grickanja između ručka i večere, i to je sigurno dobar način da se ne opterećuju hranom i da ono što su uzeli u jednom obroku eliminišu, pa da onda u čist digestivni sistem unesu sljedeći obrok'', rekla je ona.

Prijema riječima doktorke Šćepanović, intermitentni post svakome može da poboljša zdravlje.

Koju hranu jedu monasi sa Hilandara?

Na njihovoj trpezi nalaze se isključivo svježe namirnice, bez konzervansa, začina i masti. Od slatkiša, na njihovoj trpezi su med, lokum i halva. Samo ponekad piju kafu i malo vina.

Njihovu trpezu često krase šumsko voće, pečurke i zelene salate, koje osiguravaju raznovrsnost i svježinu, piše Stil.

Meso nije dio njihovog jelovnika, umjesto toga, svježa riba zauzima centralno mjesto, kao i drugi morski plodovi i jedu je bez obzira na doba godine.

Hitna pomoć

Svijet

Srušila se žičara: Poginulo sedam monaha

Zlatno pravilo koje se poštuje na Hilandaru je uzimanje kvalitetnih manjih obroka. Monasi nikada ne jedu obilno, već skromno i umjereno, tek toliko koliko im je potrebno da sačuvaju snagu.

Jedno od ključnih pravila jeste umjerenost – monasi jedu onoliko koliko im je zaista potrebno, vjerujući da tjelesna skromnost vodi ka duhovnom ispunjenju.

Podijeli:

Tagovi:

monasi

Božićni post

ishrana

dugovječnost

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење

Društvo

Slavimo dva važna svetitelja: Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje i spasenje

2 h

0
У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

Društvo

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

17 h

0
Данас славимо три светитеља: Били су оличење части, вјере и мучеништва

Društvo

Danas slavimo tri svetitelja: Bili su oličenje časti, vjere i mučeništva

1 d

0
СПЦ слави Андрејевдан: Ово су народна вјеровања на данашњи дан

Društvo

SPC slavi Andrejevdan: Ovo su narodna vjerovanja na današnji dan

3 d

0

Više iz rubrike

Рођен је са мишићном дистрофијом, дуго носио тежак крст болести, а онда ријешио да се замонаши!

Društvo

Rođen je sa mišićnom distrofijom, dugo nosio težak krst bolesti, a onda riješio da se zamonaši!

1 h

0
Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење

Društvo

Slavimo dva važna svetitelja: Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje i spasenje

2 h

0
У Српској данас облачно и хладно вријеме

Društvo

U Srpskoj danas oblačno i hladno vrijeme

2 h

0
Беба дијете

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 33 bebe

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner