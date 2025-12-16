Logo
Large banner

U Srpskoj danas oblačno i hladno vrijeme

Izvor:

SRNA

16.12.2025

08:02

Komentari:

0
У Српској данас облачно и хладно вријеме

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od četiri do 11 stepeni Celzijusovih.

Jutros ima magle i niske oblačnosti oko rijeka i u kotlinama, gdje će se magla ponegdje zadržati i duže, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno uz sunčane periode.

Mraz zima

Društvo

U nedjelju počinje godišnje doba zima

Uveče i tokom noći oblačno, na jugu i krajnjem zapadu počeće slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova.

oblacno

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus osam, Gacko minis pet, Sarajevo minus četiri, Tuzla, Livno i Srebrenica minus tri, Han Pijesak, Bihać i Zenica minus dva, Banjaluka, Doboj, Gradačac i Prijedor minus jedan, Bijeljina nula, Bjelašnica tri, Mostar četiri, Trebinje pet i Kneževo sedam stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

19 h

0
Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Društvo

Srpsku jutros okovao minus, izmjereno i minus 7!

1 d

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Društvo

I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

2 d

0
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

2 d

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 33 bebe

2 h

0
У недјељу почиње годишње доба зима

Društvo

U nedjelju počinje godišnje doba zima

2 h

0
"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

Društvo

"Skrolovanje" ubija: Mozak ne miruje, a važan hormon ne može da se luči

2 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Evo koliko je djece rođeno u Srpskoj tokom prošle godine

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner