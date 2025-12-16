U Srpskoj danas oblačno i hladno vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od četiri do 11 stepeni Celzijusovih.

Jutros ima magle i niske oblačnosti oko rijeka i u kotlinama, gdje će se magla ponegdje zadržati i duže, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno uz sunčane periode.

Društvo U nedjelju počinje godišnje doba zima

Uveče i tokom noći oblačno, na jugu i krajnjem zapadu počeće slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus osam, Gacko minis pet, Sarajevo minus četiri, Tuzla, Livno i Srebrenica minus tri, Han Pijesak, Bihać i Zenica minus dva, Banjaluka, Doboj, Gradačac i Prijedor minus jedan, Bijeljina nula, Bjelašnica tri, Mostar četiri, Trebinje pet i Kneževo sedam stepeni Celzijusovih.