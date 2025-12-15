Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od četiri do 11 stepeni Celzijusovih.

Ujutru se očekuju česta magla i niska oblačnost, naročito na sjeveru i istoku oko rijeka i u kotlinama, gdje se magla ponegdje može zadržati i duže, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u ostalim predjelima očekuju se sunčani periodi, uglavnom u višim krajevima, uz postepeno naoblačenje koje će se širiti sa zapada.

Uveče i u noći ka srijedi biće oblačno, na jugu i krajnjem zapadu počeće slaba kiša.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela danas je umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac minus dva, Sarajevo nula, Srbac i Srebrenica jedan, Banjaluka i Bijeljina dva, Višegrad tri, Bjelašnica i Tuzla četiri, Doboj i Prijedor pet, Gacko sedam, Bileća i Mrkonjić Grad devet, Drvar 10, Mostar 12, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.