Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

SRNA

15.12.2025

14:28

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od četiri do 11 stepeni Celzijusovih.

Ujutru se očekuju česta magla i niska oblačnost, naročito na sjeveru i istoku oko rijeka i u kotlinama, gdje se magla ponegdje može zadržati i duže, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u ostalim predjelima očekuju se sunčani periodi, uglavnom u višim krajevima, uz postepeno naoblačenje koje će se širiti sa zapada.

sveti nikola

Društvo

Sveštenik o slavama za vrijeme posta: ''Sve naopako, na mrežama dijele slike prasića i čestitaju Svetog Nikolu''

Uveče i u noći ka srijedi biće oblačno, na jugu i krajnjem zapadu počeće slaba kiša.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela danas je umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu sunčano.

временска прогноза облачно

Društvo

I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac minus dva, Sarajevo nula, Srbac i Srebrenica jedan, Banjaluka i Bijeljina dva, Višegrad tri, Bjelašnica i Tuzla četiri, Doboj i Prijedor pet, Gacko sedam, Bileća i Mrkonjić Grad devet, Drvar 10, Mostar 12, te Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

hladno

oblačno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Tenis

Novak Đoković ruši Federerov rekord svih vremena: Dovoljno je samo da kroči na teren

1 d

0
Долазе боља времена за раднике УКЦ-а?

Republika Srpska

Dolaze bolja vremena za radnike UKC-a?

3 d

0
Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Imamo dovoljno vremena za pripremu, uvjeren sam u veliku pobjedu SNSD-a

1 d

24
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

6 d

0

Više iz rubrike

Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Društvo

Spasojević za ATV: Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici

6 h

0
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

Društvo

Preminuo urednik portala N1 televizije Jasmin Mušanović

6 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Jutros zabilježen izuzetno nezdrav vazduh u ovim gradovima

7 h

2
Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

Društvo

Vozači oprez! Moguća pojava magle i odrona

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner