Dodik: Imamo dovoljno vremena za pripremu, uvjeren sam u veliku pobjedu SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da su za SNSD prijevremeni izbori završeni i da sada idemo u susret novim opštim izborima, koji će biti održani sljedeće godine.

''Imamo dovoljno vremena da stranku pripremimo za izbore i potpuno sam uvjeren u veliku pobjedu SNSD-a'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Za SNSD su prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj završeni i sada idemo u susret novim opštim izborima, koji će biti održani sljedeće godine. Imamo dovoljno vremena da stranku pripremimo za izbore i potpuno sam uvjeren u veliku pobjedu SNSD-a.



Tokom sedmice… pic.twitter.com/0X4npga7mS — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 14, 2025

Dodik je istakao da je i tokom sedmice rukovodstvo stranke razgovaralo u Prijedoru i Prnjavoru aktivistima stranke, da su saslušali šta oni smatraju da treba da se uradi u narednom periodu.