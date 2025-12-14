Dodik: Imamo dovoljno vremena za pripremu, uvjeren sam u veliku pobjedu SNSD-a

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da su za SNSD prijevremeni izbori završeni i da sada idemo u susret novim opštim izborima, koji će biti održani sljedeće godine.
''Imamo dovoljno vremena da stranku pripremimo za izbore i potpuno sam uvjeren u veliku pobjedu SNSD-a'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Za SNSD su prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj završeni i sada idemo u susret novim opštim izborima, koji će biti održani sljedeće godine. Imamo dovoljno vremena da stranku pripremimo za izbore i potpuno sam uvjeren u veliku pobjedu SNSD-a. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 14, 2025
Tokom sedmice… pic.twitter.com/0X4npga7mS
Dodik je istakao da je i tokom sedmice rukovodstvo stranke razgovaralo u Prijedoru i Prnjavoru aktivistima stranke, da su saslušali šta oni smatraju da treba da se uradi u narednom periodu.
