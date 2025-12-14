Logo
Dodik: Imamo dovoljno vremena za pripremu, uvjeren sam u veliku pobjedu SNSD-a

Izvor:

ATV

14.12.2025

08:41

Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da su za SNSD prijevremeni izbori završeni i da sada idemo u susret novim opštim izborima, koji će biti održani sljedeće godine.

''Imamo dovoljno vremena da stranku pripremimo za izbore i potpuno sam uvjeren u veliku pobjedu SNSD-a'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je istakao da je i tokom sedmice rukovodstvo stranke razgovaralo u Prijedoru i Prnjavoru aktivistima stranke, da su saslušali šta oni smatraju da treba da se uradi u narednom periodu.

Milorad Dodik

SNSD

Opšti izbori

