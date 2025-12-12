Dodik upitao Borenovića: Zar je moguće da toliko ne znaš?

Bolno je neznanje i oholost Branislava Borenovića. Zar je moguće da toliko ne znaš, upitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Sramotno je da neko ko pretenduje da predstavlja Republiku Srpsku nije bio u stanju da pročita Ustav BiH. A, u tom ustavu nema ni "p" od pravosuđa, ni "s" od suda na nivou BiH", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Da Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH odražavaju ustavnu strukturu, kaže Dodik, može reći samo politički duduk.

BiH Cvijanović: Zadovoljstvo zbog dobre saradanje sa administracijom Donalda Trampa

"Pale su potpuno prihvatljive i meni i SNSD-u, ali nije najvažnije pitanje sjedište, jeste važno je da bude što dalje od Sarajeva, već je suština u manipulaciji i zloupotrebi tog suda, a ti to ne razumiješ", napisao je Dodik.

Dodik kaže da će ga ovakvim ponašanjem Borenović i ostatak opozicije natjerati da povjeruje da je tačno ono što je Sabina Ćudić rekla o njima.