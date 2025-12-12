Minić: Neobjavljivanje rezultata - kontinuitet pritisaka na Srpsku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da sva dešavanja u vezi sa neobjavljivanjem rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Srpske predstavljaju kontinuitet pritisaka na Srpsku i upozorio na mogućnost da izborni rezultati ne budu objavljeni prije ulaska u kampanju za opšte izbore iduće godine.

"Svakim danom ovo izgleda sve žalosnije, prevazilazi svaku mjeru. Imate jedne tako jednostavne izbore, jedan glasački listić, malu izlaznost i onda imate sve ovo što rade Centralna izborna komisija /CIK/ BiH i političko Sarajevo", rekao je Minić novinarima u Obudovcu.

Prema njegovim riječima, prava adresa za pitanje zašto listići nisu prebrojani jeste CIK.

"Doći ćemo u situaciju da nismo objavili izborne rezultate, a krenućemo u kampanju za opšte izbore 2026", upozorio je Minić.

On je ponovio da su izbori završeni što se tiče njega i Vlade Republike Srpske, da oni rade svoj posao u punom kapacitetu, te naveo da ga druge stvari ne interesuju.

Konstatujući da se federalni mediji svakodnevno bave Republikom Srpskom, Minić je upitao - kakva bi samo medijska haranga bila pokrenuta da je neko iz Republike Srpske blokirao aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci?

"Tjeraju nas da razmišljamo da ne postoji modalitet realnog dogovora, jer sve što je na nivou BiH direktno pravi udar na institucije Republike Srpske", istakao je Minić.